CME Group: Handelsvolumen der Edelmetalloptionen im November

Der Börsenbetreiber CME Group meldete letzte Woche die Entwicklung des Handelsvolumens am Markt für Metallfutures und -optionen im November 2018. Laut den Angaben wurden an der New Yorker COMEX im vergangenen Monat durchschnittlich 624.000 Kontrakte gehandelt, 17% weniger als im Vorjahresmonat.Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Edelmetalloptionen stieg vergangenen Monat um 27% auf insgesamt 53.000 Kontrakte verglichen mit November 2017.Besonders der Silberterminmarkt verzeichnete einen Anstieg von 65% im Vergleich zum Vorjahr und erhöhte sein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen auf 8.000 Kontrakte.Der Handel mit Goldoptionen wuchs im November 2018 um 23% auf durchschnittlich 45.000 Kontrakte täglich.© Redaktion GoldSeiten.de