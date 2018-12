Commerzbank: Gold mit 5-Monatshoch dank verschiedener Faktoren

Aufgrund einer Kombination verschiedener Faktoren verzeichnete der Goldpreis ein neues 5-Monatshoch, so meinte die Commerzbank. Der Spot-Preis bildete mit 1.250,05 Dollar je Unze eine Spitze, bevor er um 2,10 Dollar zurückging und bei 1.246,35 Dollar je Unze verblieb, berichtet Scrap Register "Aktienmärkte befinden sich mit Beginn der neuen Handelswoche unter Druck", so die Bank und zitierte mehrere Faktoren, die Gold unterstützen. "Die Anleiherenditen fallen weiterhin, die Erwartungen für Zinserhöhungen der Fed gehen zurück." Es gebe nur eine Wahrscheinlichkeit von 70%, dass die Fed die Zinsen während ihres nächsten Treffens erhöhen wird, wobei die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung zum Ende 2019 ebenfalls nur 70% beträgt.Somit seien nur 1,5 Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte zum Ende 2019 hin eingepreist. Vor einer Woche waren es noch zwei Erhöhungen und vor einem Monat drei Erhöhungen gewesen. Tatsächlich, so die Commerzbank, seien die Finanzmärkte gerade dabei, eine Zinssenkung für 2020 vorsichtig einzupreisen.© Redaktion GoldSeiten.de