INTL FCStone - Sterne für Gold stehen richtig im Dezember

Gold und Silber sollten sich im Dezember innerhalb eines Umfelds fallender Zinsen, eines schwächeren US-Dollar und eines "schwankenden" Aktienmarktes gut entwickeln, meinte INTL FCStone. Des Weiteren sei das Chartmuster nach einem Breakout nun "konstruktiv", als der Preis 1.242 Dollar je Unze überschritt, berichtet Kitco News "Sollten all diese bullischen Variablen Gold im Dezember keinen Schwung verleihen, dann wissen wir nicht, welcher Faktor das noch tun könnte", so Analysten des Unternehmens. Eine mögliche Spanne im Dezember sei 1.230 Dollar bis 1.285 Dollar je Unze. "Silber sollte auf der Erfolgswelle des Goldes höher reiten und Platin sollte ebenfalls eine höhere Handelsspanne betreten können", fügten die Analysten hinzu.Jedoch ist INTL FCStone der Ansicht, dass die jüngste Palladiumrally, während der man Rekordpreise verzeichnete, "übertrieben" sei, angesichts der rückläufigen Fahrzeugverkäufe in den zweit größten Märkten der Welt - den USA und China.© Redaktion GoldSeiten.de