Gold: Es ist noch Platz nach oben

Der Goldpreis bewegte sich in den vergangenen Monaten wieder nach oben. Die Erholung verläuft gegenüber dem vorhergehenden Kursrückgang noch moderat, führte aber bereits über die Hürde bei 1.237 USD, über welcher die Kursgewinne an den Vortagen ausgebaut wurden.Innerhalb des Trendkanals der vergangenen Wochen hätte der Goldpreis noch weiteren Spielraum. Platz wäre bis zur 1.260 USD gegeben, bevor an der dort liegenden Kanaloberkante wieder mit einem Rücksetzer gerechnet werden könnte. Kommt es zu Abgaben unter 1.235 USD, kann hingegen innerhalb des Trendkanals ein Rücklauf bis in den Bereich 1.214 USD anstehen. Erst darunter drohen größere Verkaufssignale.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG