Ucore Rare Metals erhöht Platzierungsvolumen und schließt Privatplatzierung ab

HALIFAX, 11. Dezember 2018 - Ucore Rare Metals Inc. (TSXV: UCU) (OTCQX: UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor am 30. November 2018 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Gesamterlös von 500.000 Dollar - eine Steigerung gegenüber den ursprünglich erwarteten 350.000 Dollar - abgeschlossen hat (die Platzierung). Zu den Zeichnern der Platzierung gehörten Orca Holdings LLC (Orca) und Concept Capital Management Ltd (CCM).Insgesamt wurden 3.333.333 Einheiten zum Preis von 0,15 Dollar pro Einheit begeben und ein Gesamterlös von 500.000 Dollar erzielt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,20 Dollar.Orca steht geschlossen hinter Ucore und der geplanten Übernahme von IBC Advanced Technologies (IBC) durch das Unternehmen, sagte Randy Johnson, Mitglied des Advisory Board von Ucore und Managing Member von Orca Holdings LLC. Ucore hat eine sehr lange und erfolgreiche Bilanz bei der Sicherung von Mitteln, wenn diese erforderlich sind, um seine zukünftigen Geschäftspläne umzusetzen. Diese strategische Privatplatzierung bildet da keine Ausnahme. Wir freuen uns auf die Aussichten auf bedeutende zukünftige Erträge als Mittel zur Realisierung eines aktiven Cashflows und frischen Betriebskapitals sowie als Mittel zum Ausgleich und der Begrenzung der Aktienverwässerung.CCM hat sich entschieden, auf Grundlage unserer Bewertung der hohen Erfolgsaussichten der aktuellen Initiativen des Unternehmens seine Beteiligung an Ucore zu erhöhen, meinte Frank Högel, Mitglied des Advisory Board von Ucore und Mitglied des Advisory Board von CCM. Der geplante Übergang von Ucore in ein Unternehmen mit operativen Umsätzen ist eine wichtige Schwelle für jedes in der Entwicklungsphase befindliche Unternehmen. Dies ist eine Startposition, die CCM nicht nur unterstützt, sondern auch aktiv fördert, um zukünftige Renditen für unsere Aktionäre zu sichern.Orca und CCM, beides Insider des Unternehmens, erwarben insgesamt 2.833.333 Einheiten, wodurch das Unternehmen rund 425.000 Dollar einnahm. Dieser Erwerb wird als Transkation mit einer nahestehenden Partei im Sinne von Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) gewertet. Vollständige Einzelheiten zu diesen Transaktionen werden im System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) unter www.sedi.ca verfügbar sein. Die Platzierung ist von den formellen Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der faire Marktwert des Gegenstands der Platzierung noch die entsprechende Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. In Verbindung mit dem Abschluss der Platzierung wurden keine neuen Insider oder neue Kontrollpersonen geschaffen.Die Privatplatzierung wurde von allen unabhängigen Board-Mitgliedern des Unternehmens genehmigt. Orca und CCM haben beide keine Kandidaten im Board of Directors von Ucore. Die Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen der Privatplatzierung potenziell an Insider des Unternehmens ausgegeben werden können (einschließlich aller Stammaktien, die bei Ausübung der Warrants begeben werden), entspricht nicht mehr als 10 Prozent der derzeit ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis.Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen unter anderem an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 11. April 2018 endet. Die Privatplatzierung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V. Ucore Rare Metals Inc. ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien mit kurzfristigem Potenzial für Produktion, Wachstum und Skalierbarkeit gerichtet ist. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile an der Seltenerdmetallmine Bokan-Dotson Ridge. Am 31. März 2014 teilte Ucore mit, dass von Seiten der Rechtsprechung des Bundesstaates Alaska die einstimmige Genehmigung für Senate Bill 99 (2014) erteilt wurde, das AIDEA ermächtigte, Schuldverschreibungen in Höhe von bis zu 145 Millionen USD für die Infrastruktur- und Baukosten des Seltenerdmetallprojekt Bokan-Dotson Ridge auszugeben.Weitere Informationen erhalten Sie über Herrn Jim McKenzie, President und CEO von Ucore Rare Metals Inc. unter der Rufnummer +1 (902) 482-5214 oder auf http://www.ucore.com.Ucore Rare Metals Inc.210 Waterfront DriveBedford, Nova Scotia Kanada B4A0H3902.482.5214info@ucore.comwww.ucore.comwww.ucore.com/ucoretvVorsorglicher Hinweis: Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf zukünftige Aktivitäten oder Umstände beziehen, wie z.B. Schlichtung, Mediation, Verhandlungen, Vergleich, Finanzierung(en), Unternehmensakquisitionen, Geschäftsentwicklungsaktivitäten, Zeitpläne sowie Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen. Ucore ist davon ausgegangen, dass IBC bereit sein wird, Verhandlungen zu führen, um die kürzlich öffentlich angekündigten Bedenken der Parteien zu zerstreuen und gleichzeitig Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, und dass das Ergebnis des Verfahrens eine erfolgreiche Einigung für alle Parteien darstellen wird. Ucore ist auch davon ausgegangen, dass es in naher Zukunft in der Lage sein wird, eine Zwischenfinanzierung und ausreichende zusätzliche Finanzmittel für die Übernahme von IBC in Übereinstimmung mit den Bedingungen der bestehenden Vereinbarungen mit IBC und seinen Aktionären, die die Mehrheit der Anteile halten, zu erhalten. Ucore ist auch davon ausgegangen, dass es bei der bevorstehenden erwarteten umfassenden Due Diligence-Prüfung von IBC nicht zu wesentlichen negativen Ergebnisse kommen wird. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen das Unvermögen von Ucore, ausreichende Mittel für den Erwerb von IBC (einschließlich ausstehender Zahlungen unabhängig von der Übernahme, die gemäß den vorherigen und bestehenden Vereinbarungen zu leisten sind); widrige Kapitalmarktbedingungen; unerwartete Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfung; Widerstand oder Nichteinhaltung der bestehenden Vereinbarungen durch IBC oder dessen Hauptaktionären; die Entwicklung alternativer überlegener Metallurgie- und Metalltrenntechnologien; die Unfähigkeit von IBC, sein geistiges Eigentum zu schützen; unerwartete Transaktionskosten oder andere Rückschläge in Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion; die Verfügbarkeit und Beschaffung einer möglicherweise erforderlichen Zwischenfinanzierung; sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 