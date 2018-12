Bank of America: Goldpreishoch von 1.400 Dollar je Unze 2019

Investoren, die nach einem Rohstoff auf der Suche sind, gegenüber dem sie 2019 bullisch sein können, sollten einen Blick auf Gold werfen, meinen Analysten der Bank of America Merrill Lynch (BoAML). Wie Kitco News berichtet, meinte Michael Widmer, Metallstratege der Bank, in einer Telefonkonferenz, dass der schwächere US-Dollar, steigende Inflation und niedrigere Realzinsen den Goldpreis im nächsten Jahr nach oben treiben werden.Laut der Prognose der Bank soll das gelbe Edelmetall 2019 einen Durchschnittspreis von etwa 1.296 Dollar je Unze erreichen, wobei ein Hoch von 1.400 Dollar je Unze während des Jahres erwartet wird. Der durchschnittlich geschätzte Preis stellt eine Zunahme von 4% des aktuellen Preises dar. Drei Faktoren hätten Gold in diesem Jahr nach unten gedrückt: steigende Realzinsen, positives US-Wirtschaftswachstum und der starke US-Dollar. Diese Trends sollen sich jedoch umkehren."Wir bewegen uns in ein Umfeld, dass für Gold sehr unterstützend sein wird", meinte Widmer. Obgleich die Bank jedoch optimistisch gegenüber Gold eingestimmt ist, so ist es von anderen Edelmetallen, insbesondere Silber, eher wenig beeindruckt. "Es gibt zu viele Restunzen Silber, die auf dem Markt existieren, um bullische Marktfundamentaldaten zu unterstützen", so Widmer. Laut der Bank soll der Silberpreis 2019 durchschnittlich 16,93 Dollar je Unze betragen; wobei ein Hoch von 18 Dollar je Unze erwartet wird.© Redaktion GoldSeiten.de