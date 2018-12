May vor dem Aus - hard Brexit or no Brexit at all?

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,1328 (08:00 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1306 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 113,45. In der Folge notiert EUR-JPY bei 128,51. EUR-CHF oszilliert bei 1,12496.Für die britische Premierministerin Theresa May geht es heute Abend um alles oder nichts. Nachdem 48 Abgeordnete ihr schriftlich das Vertrauen entzogen haben, muss sie sich heute Abend einem Misstrauensvotum stellen. Mit diesem versuchen die Hardliner May an einer Stelle ins Steuer zu greifen, an der sie den britischen Wagen am Limit in der Kurve hält. Es stellt sich unweigerlich die Frage, ob das Manöver im Crash endet.Sollte May das Votum klar gewinnen, würde sie gestärkt aus dem Kampf um die Brexit-Abstimmung hervorgehen, die zu Beginn des neuen Jahres stattfinden soll. Im Falle einer Niederlage stellt sich die Frage, ob es zu einer nochmaligen Verschiebung der Abstimmung kommt und zuvor Neuwahlen ausgerufen werden. Nach möglichen Neuwahlen könnte der Brexit sogar ausfallen. Die Variante des harten Brexits bleibt aber ebenso bestehen, unabhängig ob May gewinnt oder verliert. Ob Neuwahlen schnell genug zu organisieren sind bleibt fraglich. Die Wahrscheinlichkeit für einen harten Brexit steigt mit einer Niederlage Mays letztlich an.Da sich mittlerweile auch die Konservativen im britischen Parlament über die Auswirkungen des harten Brexits im Klaren sein sollten, erscheint ein Erfolg des Misstrauensvotums unwahrscheinlich. Ein Achtungserfolg der Abtrünnigen würde aber die Unsicherheit über die Brexit-Abstimmung ansteigen lassen und vielleicht May trotzdem zum freiwilligen Rücktritt bewegen. Wirtschaftlich entsteht der britischen Wirtschaft durch die hohe Unsicherheit und Zerrissenheit des Landes weiterer Schaden.Zu der global eingetrübten Stimmung kommt eine so schlechte Außendarstellung des Vereinigte Königreichs hinzu, dass Direktinvestitionen sich für Unternehmen nicht grade anbieten. Diese werden nach einer Beruhigung der Lage nur über den Preis – also niedrige Steuersätze ins Land gelockt werden können. Der Ausblick auf die Verschuldung und Währung des Landes bleibt damit negativ.Unsere Position zum Brexit haben wir in der Vergangenheit an dieser Stelle ausführlich beschrieben. In diesem Sinne schließen wir positiv und freuen uns auf die britischen Kapitalstockexporte nach Europa.Während der ZEW-Lageindikator von 58,2 Punkten auf 45,3 negativ überraschte, zog die Erwartungskomponente von -24,1 auf -17,5 Punkte an. Damit schaut ein Teil der Befragten wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Dies nehmen wir positiv zur Kenntnis. Mit einer signifikanten Besserung des Ausblicks durch die Marktteilnehmer ist allerdings erst mit einer nachhaltigen Beruhigung im Handelsstreit zwischen den USA und China zu rechnen.Für ein bisschen Beruhigung an dieser Front sorgte US-Präsident Trump, indem er sich positiv zu dem Verhandlungsverlauf mit China äußerte. Avisiert wurden weitere Treffen zwischen beiden Seiten. Möglich wäre sogar ein weiteres Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Xi Jinping. Da die Stimmung Trumps sich aber so schnell wie das norddeutsche Herbstwetter ändert, bleibt die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung abzuwarten.Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro gegenüber dem USD favorisiert. Ein Unterschreiten der Unterstützungszone bei 1.1200 - 30 neutralisiert diese Bewertung.Viel Erfolg!© Christian BuntrockHinweis: Der Forex-Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der SOLVECON INVEST GMBH, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. Er stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung dar noch kommt durch seine Ausgabe oder Entgegennahme ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag gleich welcher Art zwischen der SOLVECON INVEST GMBH und dem jeweiligen Empfänger zustande.Die im Forex-Report wiedergegebenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen können. Soweit auf Basis solcher Informationen im Forex-Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Forex-Reports, die in dem Forex-Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Forex-Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Forex-Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Forex-Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.