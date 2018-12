WPIC: Platin in der Silikonherstellung

Silikone sind künstlich hergestellte Materialien, die auf das chemische Element Silikon zurückzuführen sind, schreibt das World Platinum Investment Council in einem Bericht. Diese treten in einer Vielzahl von Formen auf, als Flüssigkeiten, Fette, Öle sowie Gels, Harze und Gummi. Des Weiteren kombinieren Silikone die Eigenschaften von Metallen mit der Vielfältigkeit von Kunststoffen.So wird Platin beispielsweise häufig als Katalysator im sogenannten Härtungsprozess verwendet, während dem Silikongummi zu einem Feststoff gemacht wird. Das Metall wird vor allem in der Produktion von Spezialsilikonen verwenden, bei der eine hohe Reinheit, Reißfestigkeit, Transparenz und ein niedriger Giftgehalt wichtig sind. Des Weiteren sind derartige Silikone notwendig für individuelle Anfertigungen oder extreme Härte.Die Vielfältigkeit dieser Spezialsilikone bedeutet, dass man sie in vielen Produkten wiederfinden kann. Beispielsweise in Fahrzeugteilen, Küchenwaren, Elektrogeräten, Kleidung, Schuhen und Pflegeartikeln wie Lippenstiften und Shampoos. Des Weiteren finden diese Silikone auch Anwendung im medizinischen Bereich.Industrielle Anwendungsbereiche wie die Silikonproduktion machen etwa ein Fünftel der gesamten jährlichen Platinnachfrage aus. Die gesamte industrielle Nachfrage soll 2018 um 8% und 2019 um weitere 4% ansteigen.© Redaktion GoldSeiten.de