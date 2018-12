Endeavour Silver: Positive Ergebnisse der Oberflächenbohrungen und unterirdischen Probenahmen auf Parral

BohrloStruktur ab wahre MäAu Ag AgÄq Pb Zn

ch chtigkei

t



(m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)(%) (%)

SPT-23San 321,401,9 0,10 660 668 1,2980,576

Patricio



einschlie321,750,2 0,08 1.460 1.4661,1050,544

ßlich



SPT-24San 363,204,2 0,21 934 950 3,0145,929

Patricio



einschlie365,350,2 0,31 3.210 3.2337,94013,50

ßlich 0

Probe-Nr. MächtigkeitStruktur Ag (g/t) Pb (%) Zn (%)



(m)

PAR-1453 Haufwerk Rezaga 331,2 1,420 0,957

PAR-1454 Haufwerk Rezaga 274,1 0,214 0,277

PAR-1455 2,00 Vn, HW, 204,2 0,594 0,146

STK



PAR-1456 Haufwerk Rezaga 192,6 0,244 0,314

Probe-NrAg (g/t)Pb % Zn%

.



PAR-145738,0 0,1440 0,177





PAR-145888,0 0,2000 0,191





PAR-145967,0 0,2300 0,244





PAR-146047,0 0,4420 0,280





PAR-1461180,6 0,6250 0,478





PAR-1462177,7 0,6640 0,622





PAR-146384,0 0,3910 0,348





PAR-146466,0 1,3600 0,573





PAR-146552,0 0,1930 0,296





PAR-1466153,3 0,2940 0,344





PAR-146741,0 0,8510 0,638





PAR-146850,0 0,7590 0,372





PAR-1469195,1 0,7140 0,267





PAR-1470315,1 0,4530 0,568





PAR-147149,0 0,1850 0,289





PAR-1472242,6 0,3140 0,319





PAR-147335,0 0,1680 0,301





PAR-147432,0 0,1400 0,245

Probe Nr.Ag (g/t) Pb% Zn%





PAR-1475 40,0 0,2250 0,1450

PAR-1476 203,2 0,4740 0,7080

PAR-1477 71,0 0,2270 0,4860

PAR-1478 221,8 0,3840 0,5080

PAR-1479 229,0 0,2780 0,5000

PAR-1480 278,1 0,5100 0,5990

PAR-1481 290,5 0,4230 0,6540

PAR-1482 144,4 0,1860 0,2450

PAR-1483 244,8 0,5170 0,5420

PAR-1484 239,1 0,4090 0,3110

PAR-1485 74,0 0,1870 0,1480

PAR-1486 75,0 0,2190 0,1310

PAR-1487 64,0 0,2430 0,4690

PAR-1488 170,2 0,4340 0,3430

PAR-1489 115,0 0,5960 0,3730

PAR-1490 63,0 0,1320 0,2660

PAR-1491 223,7 0,3400 0,4510

PAR-1492 88,0 0,2310 0,4200

PAR-1493 24,0 0,1680 0,2360

PAR-1494 283,4 1,2000 0,5960

PAR-1495 78,0 0,4100 0,4730

PAR-1496 230,0 1,9400 0,7030

PAR-1497 238,3 0,7830 0,7300

PAR-1498 614,6 1,8100 0,5010

Vancouver, 12. Dezember 2018 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR EDR) meldet den Abschluss der Explorationsarbeiten und die positiven Ergebnisse seiner Oberflächenbohr- und unterirdischen Probenahmeprogramme im Projekt Parral im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua im Jahr 2018.Bradford Cooke, CEO von Endeavour, sagte dazu: Nach dem Erfolg der Programme mit oberirdischen Bohrungen, unterirdischen Probenahmen und metallurgischen Untersuchungen im Jahr 2018 erkennt das Management nun, dass das Projekt Parral gutes Potenzial hat, eine profitable neue Mine zu werden. Das Projekt Parral war in diesem Jahr nach Terronera unser zweitgrößter Ausgabeposten im Hinblick auf die Exploration und stellt einen wichtigen Teil unserer Wachstumsstrategie dar.Konkret haben wir jetzt vier mineralisierte Silbererzgangsysteme mit Tiefbau- oder Tagebaupotenzial kartiert, erprobt und/oder gebohrt und die Wahrscheinlichkeit, weitere neue Ressourcen abzugrenzen, ist nach wie vor hoch. Endeavour plant, neben gezielteren Bohrungen, unterirdischen Probenahmen und metallurgischen Untersuchungen im Jahr 2019 eine aktualisierte Ressourcenschätzung und eine wirtschaftliche Erstbewertung durchzuführen. Außerdem wollen wir das Genehmigungsverfahren für eine Mine einleiten.Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht über die Region Hidalgo de Parral und den dortigen Grundbesitz von Endeavour.- Hidalgo de Parral ist eine historische Silberbergbauregion, in der laut dem SGM, der geologischen Bundesanstalt von Mexiko, etwa 250 Millionen Unzen (oz) Silber gefördert wurden. In der Region sind immer noch mehrere Minen in Betrieb, darunter die großen Minen Santa Barbara und San Francisco von Grupo Mexico bzw. Grupo Frisco.- Endeavour hält sämtliche Anteile und Rechte (100 %) an vier historischen Minen - Veta Colorada, La Palmilla, San Patricio und Cometa - mit einer Gesamtfläche von 3.432 Hektar, die NSR-Produktionsgebührenbeteiligungen von 1 % unterliegen. Die Mine Palmilla war dafür bekannt, dass sie die staatliche Münzstätte Mexikos Ende des 19. Jahrhunderts mit Silber belieferte.- Die Konzessionsgebiete sind über Asphalt- und gut ausgebaute Schotterstraßen leicht erreichbar, liegen nur 1 bis 5 Kilometer (km) nördlich der Stadt Hidalgo Del Parral und verfügen über eine hervorragende Infrastruktur wie Netzstrom, Wasser, Arbeitskräfte und Dienstleistungen. Zugangsvereinbarungen für die Exploration bestehen bereits.- Mehrere große Erzgänge sind über 8 km nachweisbar. Veta Colorada weist eine Mächtigkeit von bis zu 40 Metern (m) auf und beinhaltet einen 1 bis 10 m mächtigen Erzgang im Liegenden mit höheren Gehalten sowie eine geringgradigere Brekzie im Hangende mit einem mineralisierten Stockwerk mit bis zu 30 m Mächtigkeit.- Industrial Minera Mexico, S.A. de C.V. (IMMSA), das die drei Erzkörper Remedio-Argentina, El Verde und Sierra Plata entdeckte und die beiden letzteren Erzkörper bis zur Stilllegung im Jahr 1990 abbaute, schätzte bei Veta Colorada historische Ressourcen von 32,1 Millionen oz Silber, enthalten in 4,0 Millionen Tonnen (t) mit 248,5 Gramm pro Tonne (g/t). Anfang 2018 führte Endeavour eine Schätzung neuer Ressourcen bei Remedio-Argentina und Palmilla durch und das Unternehmen erwartet, im ersten Quartal 2019 weitere Ressourcen bei San Patricio abgrenzen zu können. Endeavour hat die historischen Ressourcen bei Veta Colorada bisher nicht verifiziert und zuvor Ressourcen für Cometa ausgewiesen (Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen auf der Website). Die Ressourcenschätzung für Veta Colorada wurde von IMMSA im Rahmen eines Berichts vom August 2004 mit dem Titel Descripción Geológica, Proyecto Veta Colorada Mpio. de Hgo. del Parral, Chih. erstellt. Die Ressourcenschätzung erfolgte auf Grundlage von oberirdischen Bohrungen und unterirdischen Probenahmen. Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als eine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve einzustufen. Endeavour betrachtet die historische Schätzung nicht als eine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve, hat die historische Ressourcenschätzung nicht verifiziert und verlässt sich nicht auf sie.- Bei historischen metallurgischen Untersuchungen erzielte IMMSA Silbergewinnungsraten von 85 % durch die Flotation und die anschließende Laugung der Flotationsrückstände. Die begrenzten metallurgischen Studien von SSR anhand des Erzes aus Veta Colorada wiesen auf eine Gewinnungsrate von >90 % durch Cyanidlaugung hin.- Die metallurgischen Untersuchungen der Bohrkernproben aus den Erzgängen Veta Colorada (Zonen Sierra Plata, El Verde und Remedios-Argentina), Palmilla und Cometa im Konzessionsgebiet Parral durch Endeavour lassen auf eine ausgezeichnete Metallgewinnungsrate durch Flotation und Laugung schließen. Cometa ist der einzige Erzgang mit bedeutenden Blei- und Zinkwerten und damit am besten für die Flotation geeignet; die anderen Erzgänge enthalten in erster Linie Silber und geringfügiges Gold und eignen sich am besten für die Laugung. Die Silbergewinnungsrate erreichte bis zu 91 % durch die Laugung des Gesamtgesteins beim Kern aus Remedios-Argentina, bis zu 91 % durch die Flotation des Kerns aus Cometa und bis zu 98 % durch die Flotation und Laugung des Bruchfeinmaterials des Kerns aus El Verde.Im Jahr 2018 brachte Endeavour 16 Bohrlöcher über insgesamt 8.171 m an der Oberfläche nieder, um das Erzgangsystem San Patricio zu erproben. Eine neue abgeleitete Ressourcenschätzung für den Bereich San Patricio wird für Anfang 2019 erwartet. Die ersten hochgradigen Abschnitte wurde bereits gemeldet (siehe Endeavour-Pressemeldung vom 14. Mai 2018); der Rest der hochgradigen Abschnitte ist in der nachstehenden Tabelle ausgewiesen (einen Längsschnitt von San Patricio können Sie hier einsehen).Für die Berechnung der Silberäquivalent-Werte (AgÄq) wurde ein Silber-Gold-Verhältnis von 75:1 zugrunde gelegt; Basismetalle sind ausgenommen.Endeavour hat darüber hinaus topographische Messungen, geologische Kartierungen sowie Gesteinssplitterprobenahmen im Untergrund im Bereich Sierra Plata in der Mine Veta Colorada, hauptsächlich auf den Ebenen 5, 5,5, 6 und 7 durchgeführt. Die Ebenen sind von der ursprünglichen Minenzugangsrampe, die nach wie vor in gutem Zustand ist, aus zugänglich. Auf der Ebene 5,5 wurde wie folgt eine Silber-Blei-Zink-Mineralisierung mit bedeutenden Gehalten und Mächtigkeiten entdeckt:Das für die Probenahmen zuständige Team hatte Zugang zu Teilen der Ebenen 1, 2, 3 und 4, wo es auf erhebliche Mengen an historischen Minenversatz (zuvor unwirtschaftliches Bruchgestein, das als Versatz in den Strossen verwendet wurde, als Chorros bekannt) stieß. Grupo Mexico (IMMSA) und SSR erprobten beide diese Gebiete und IMMSA meldete historische Ressourcen im Umfang von 214.257 Tonnen mit 156 g/t Silber. Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um diese historische Schätzung als eine aktuelle Mineralressource einzustufen, und Endeavour hat die historische Ressource nicht verifiziert und betrachtet sie nicht als eine aktuelle Mineralressource.Die Arbeiter von Endeavour haben diese Chorros erneut erprobt. Dabei wurde bestätigt, dass, wie die historischen Probenergebnisse zeigen, einige der Chorros Potenzial für einen wirtschaftlichen Abbau haben, wie die nachstehende Tabelle zeigt:Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., der President und COO von Endeavour, ist der qualifizierte Sachverständige, der diese Pressemitteilung geprüft und genehmigt und die Bohrprogramme in Mexiko überwacht hat. Zur Überwachung der Integrität aller Analyseergebnisse wird für die Proben ein Qualitätskontrollprogramm mit Vergleichsstandards, Leer- und Doppelproben verwendet. Alle Proben werden in der Außenstelle vor Ort geteilt und an ALS-Chemex Labs gesandt, wo sie getrocknet, zerkleinert und geteilt werden; für die Analyse werden 50-Gramm-Trüben vorbereitet. Gold wird mittels Brandprobe und abschließender Atomabsorption (AA), Silber durch Königswasseraufschluss mit ICP-Abschluss untersucht; Grenzwertüberschreitungen werden durch Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen welches drei hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt. Endeavour nimmt derzeit seine vierte Mine bei El Compas in Betrieb, treibt die Erschließung einer möglichen fünften Mine beim Minenprojekt Terronera voran und führt Explorationen in seinem Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile durch, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen ist von unschätzbarem Wert für alle Beteiligten.Galina Meleger, Director Investor RelationsTel (gebührenfrei): (877) 685-9775Tel: (604) 640-4804Fax: (604) 685-9744E-Mail: gmeleger@edrsilver.comWebsite: www.edrsilver.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chFolgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedInVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den hier angeführten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours erwartete Leistung im Jahr 2018, einschließlich Änderungen bei Förderung und Betrieb, über erwartete Explorationsergebnisse und Ressourcenermittlungen sowie über den zeitlichen Ablauf und die Ergebnisse der verschiedenen Aktivitäten enthalten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Änderungen auf nationaler und regionaler Regierungsebene, Gesetze, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, Finanzrisiken aufgrund der Edelmetallpreise, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken beim Erhalt der nötigen Lizenzen und Genehmigungen, Probleme mit den Besitzrechten sowie Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren des aktuellen Formulars zur Jahresberichterstattung (40F) bei der SEC und bei den kanadischen Regulierungsbehörden beschrieben sind.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem der fortlaufende Betrieb in den Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!