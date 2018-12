ICBC: Durchschnittlicher Goldpreis von 1.260 Dollar je Unze in Q1 2019

Nach einem enttäuschenden Jahr wird der Goldpreis Zeit zur Erholung brauchen, so die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die eine vollständige Erholung für Q3 des nächsten Jahres prognostiziert, berichtet Scrap Register . Der Preis soll 2019 stetig zunehmen und im dritten Quartal eine Spitze bei 1.320 Dollar je Unze erreichen, hieß es im Goldmarktausblick der Bank."Für 2019 und 2020 erwarten wir nun jeweilige Durchschnittspreise von 1.293 Dollar je Unze und 1.300 Dollar je Unze", stand es im Bericht. ICBC sei von der Entwicklung des Metalls in diesem Jahr nicht überrascht gewesen und kommentierte, dass der Goldpreis mit den umfassenderen Marktbedingungen übereingestimmt hatte."Makroökonomische Unsicherheit sollte dafür sorgen, dass der FOMC die Häufigkeit seiner Zinserhöhungen reduziert, während die Finanzmarktvolatilität zeitgleich zunimmt und die defensiven Eigenschaften des Goldes stärker hervorhebt. Das wird sich positiv für das gelbe Edelmetall auswirken", hieß es weiterhin im Bericht der Bank.Im ersten Quartal 2019 soll der Goldpreis durchschnittliche 1.260 Dollar je Unze erreicht, 1.290 Dollar in Q2, 1.320 Dollar in Q3 sowie 1.300 Dollar je Unze im letzten Quartal des nächsten Jahres.© Redaktion GoldSeiten.de