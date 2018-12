Casa Minerals Inc. entdeckt 231 g/t Silber, 6,15% Zink und >1,0%* Kupfer einer starken Zink-, Silber- und Kupfermineralisierungszone

Proben-Nr. Art Rechtswert Hochwert Jahr Ag (g/t) Cu (%) Pb (g/t) Zn (%) A0038669 Fels 541001 6066119 2018 231,00 >1,00* 1.256 6,15 A0007766 Fels 541016 6066095 2018 181,00 2,11 1.241 0,21 A0038614 Fels 541137 6066146 2018 73,90 0,39 73 0,24 A0007599 Fels 541289 6066174 2018 69,60 2,83 130 0,02 A0007763 Fels 541019 6066098 2018 59,60 0,71 179 7,26 A0007764 Fels 541032 6066068 2018 51,00 0,79 276 1,67 A0038604 Fels 541014 6066128 2018 46,50 0,75 404 2,12 A0007600 Fels 541289 6066174 2018 43,20 0,78 153 0,01 A0038611 Fels 541050 6065968 2018 39,60 0,42 58 0,03 A0038623 Fels 540980 6066171 2018 26,80 0,18 62 11,98 A0007781 Fels 541285 6066184 2018 25,00 0,40 218 0,07 A0007596 Fels 541285 6066189 2018 24,60 1,04 37 0,01 A0007787 Fels 541283 6066189 2018 24,00 0,56 76 0,01 A0007791 Fels 541282 6066193 2018 22,30 0,93 51 0,01 A0007765 Fels 541036 6066047 2018 22,20 0,31 224 4,36 A0007777 Fels 541287 6066180 2018 19,90 0,18 345 0,22 A0007782 Fels 541285 6066185 2018 19,90 0,41 329 0,07 A0007785 Fels 541284 6066187 2018 10,80 0,24 44 0,00 A0038606 Fels 540992 6066125 2018 9,80 0,14 101 6,62 A0007753 Fels 541152 6066161 2018 5,60 0,03 23 7,10 A0038626 Fels 541152 6066160 2018 4,60 0,03 17 4,67 A0007762 Fels 541005 6066138 2018 2,90 0,04 13 1,76

VANCOUVER, 12. Dezember 2018 - Casa Minerals Inc. (TSX-V: Casa; OTC: CASXF; Frankfurt: 0CM) (die "Firma" oder "Casa")gibt bekannt, dass bei jüngsten Arbeiten in ihrem 100%igen Pitman-Objekt eine möglicherweise erhebliche Zone gemischter Sulfidmineralisierung identifiziert wurde, in einem Areal 1 km südlich des hochkarätigen Goldfundorts Golden Dragon ("GD") der Firma, über den am 16. Oktober 2018 berichtet wurde. Die Prospektierung sowie die geochemischen Gesteins- und Bodenproben aus dem neuentdeckten Areal, der "Dragon Tale" ("DT") genannt wurde, ergaben Metallproben von bis zu 231 Gramm Silber pro Tonne und 6,15 % Zink. Bei den Arbeiten wurde bis jetzt die Grenze der Zone nicht erreicht, aber Mineralisierung wurde in Aufschlüssen in einem Areal von 1,4 km mal 0,7 km festgestellt und möglicherweise damit in Verbindung stehende geochemische Bodenanomalien breiten sich in sämtliche Richtungen aus.Farshad Shirvani, Präsident und CEO, stellt fest: "Der jüngste Erfolg knüpft an eine Reihe von bedeutenden Entdeckungen in unserem 100%igen Pitman-Objekt an. Wir sind sehr erfreut über diese neue Mineralzone, die sich weniger als 1 km von Golden Dragon entfernt befindet, von wo Oberflächenproben von bis zu 574 Gramm Gold und 109 Gramm Silber pro Tonne gemeldet wurden. Das neue Areal ist leicht zugänglich für weitere Arbeiten, einschließlich Bohren und möglicherweise Massenbeprobung. Wenn man die unmittelbare Nähe der Entdeckungen in Betracht zieht, sehen wir diese historische Lagerstätte in einem neuen Licht."Die Arbeit von Casa im Pitman-Objekt umfasst seit 2008 Prospektierung, geologische Kartierung und geochemische Probenentnahme und schließt mehr als 1009 geochemische Boden- und 269 Gesteinsproben ein. Eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung wurde im Oktober dieses Jahres abgeschlossen (Ergebnisse nach Datenverarbeitung ausstehend). Die "DT"-Zone gemischter Sulfide wird auf einer Länge von 320 Metern entlang eines kürzlich angelegten Holzabfuhrwegs und unregelmäßig in Aufschlüssen jenseits der Straße freigelegt. Ein Großteil des umliegenden Gebiets ist von dichtem Wald und glazialem Alluvialboden bedeckt.*Nachprobe von über der Nachweisgrenze Befindlichem ausstehend.Die DT-Mineralisierung tritt in sedimentären Horizonten in der Übergangszone von Smithers-Formationen aus dem Mittleren Jura zum Gestein der Bowser-Lake-Formation aus dem Oberen Jura auf. Schürfgräben decken diverse mineralhaltige Gebiete verschiedener Größenordnungen auf, die durch Deckgestein getrennt sind. Die tatsächliche Stärke und laterale Ausdehnung sind noch unbekannt, aber wie aus den beigefügten Zeichnungen hervorgeht, lassen die vorläufigen geochemischen Bodendaten vermuten, dass sich die Mineralisierung weit über die Aufschlüsse hinaus erstreckt.Die folgende Karte zeigt die Lage und wesentliche Ergebnisse von Gesteinsproben aus Dragon Tale:Die folgenden drei Karten zeigen die Verteilung von Zink-, Silber- und Kupferanomalien im Boden in Dragon Tale:Die Ergebnisse einer luftgestützten geophysikalischen Untersuchung und eines darauffolgenden Probenprogramms von Ende November stehen noch aus.In Teilen des Pitman-Objekts von Casa sind Bohrungen erlaubt und die Firma hat eine Vergrößerung des Gebiets, in dem Bohrungen erlaubt sind, auf die jüngste "DT"-Entdeckung beantragt. Wenn die Arbeiten Anfang 2019 wiederaufgenommen werden, werden Bohrungen und vermutlich auch Massenbeprobungen durch den bestehenden Straßenzugang deutlich erleichtert.Die Proben aus dem Golden-Dragon-Areal wurden im Feld unter der Aufsicht von Fachkräften entnommen. Die Proben wurden in geeignete Plastiktüten und Reistütentransportsäcke verpackt und unter Zollverschluss durch Beförderungsunternehmen in ein nach ISO/IEC 17025:2005 zertifiziertes Prüflabor verbracht. Die Gesteins- und Bodenproben wurden durch Vorbereitungs- und Verarbeitungsverfahren gemäß Industriestandard verarbeitet und analysiert, die eine homogene Stichprobe ergaben, die dann mit Königswasseraufschluss und multielementaren ICP-MS- und ICP-ES-Bestimmungen behandelt wurde. Hochwertige Proben sowie Proben über dem Grenzwert wurden mit dem Metallgehalt entsprechenden Methoden erneut analysiert. Die Qualitätssicherung und -kontrolle des Labors ist sehr streng und umfasst Wiederholungsanalysen, zufälliges Einfügen von Proben mit vordefinierten Werten und die konstante Überwachung der Messausrüstung.Erik Ostensoe, Doktor der Geologie, Verwaltungsratsmitglied der Firma, Fachkraft laut Definition des Nationalinstruments 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Casa Minerals Inc. (TSX-V: Casa; OTC: CASXF; Frankfurt: 0CM) beschäftigt sich mit dem Ankauf, der Sondierung und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Kanada. Die Firma ist zu 100 % an den polymetallischen Pitman- und Keaper-Objekten beteiligt und hat eine Option auf eine Beteiligung in Höhe von 75 % am Arsenault-VMS-Objekt. Das Arsenault-Objekt umfasst acht Mineralgrundstücke, die 9.672,5 Hektar im Bergbaubereich Atlin, British Columbia bedecken. Die Firma hat diverse Sondierungsprogramme auf dem Gelände durchgeführt und glaubt, dass sich ein attraktives vulkanogenes, massives Sulfidexplorationsziel innerhalb der Grundstücksgrenzen befindet. Weitere Arbeiten sind geplant, die zu einem Diamantbohrprogramm führen, um diverse durch geologische Kartierung, Prospektierung und geophysikalische und geochemische Untersuchungen identifizierte Areale zu überprüfen.Das Pitman-Objekt umfasst fünf zusammenhängende Mineralgrundstücke, die 4.255,6 Hektar 20 km nördlich von Terrace, British Columbia bedecken. Das Objekt schließt diverse historische Lagerstätten ein, einschließlich der Pitman-Kupfer-Molybdän-Silber-Lagerstätte, den Gold-Dome-/WoMo- und Paddy-Mac-goldbasierten Metalllagerstätten und den kürzlich entdeckten Golden-Dragon- und Golden-Tale-Multimetalllagerstätten. Die Sondierung durch Casa findet seit 2005 in Intervallen statt. Einige Teile des Objekts wurden kürzlich wegen Rückgang der Gletscher und Schneefelder zugänglich. Weitere Arbeiten werden eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung und Diamantbohrprogramme umfassen.Das Keaper-Objekt, 20 km nordöstlich von Terrace, British Columbia gelegen, umfasst fünf zusammenhängende Mineralgrundstücke mit einer Ausdehnung von 3.789,5 Hektar. Hier sind zahlreiche Kupfervorkommen und eine vermutlich polymetallische, hochgradige Silberzone vorhanden. Die Feldarbeit geht voran und Ergebnisse werden bei Verfügbarkeit veröffentlicht.Im Auftrag des VorstandsFarshad Shirvani, Master of Science der GeologiePräsident und CEOFarshad Shirvani, Präsident & CEOTelefon: (604) 689-9523E-Mail: contact@casaminerals.comwww.casaminerals.comZukunftsgerichtete Aussagen: Die in dieser Pressemitteilung gegebenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Geschäftsführer wider. Sie sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die Firma warnt, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich unsicher sind und dass die tatsächliche Umsetzung von einer Vielzahl von materiellen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle der Firma liegen. Solche Faktoren umfassen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten, die mit der begrenzten Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit der Firma und der Einhaltung von Umwelt- und behördlichen Vorschriften zusammenhängen. Dementsprechend können tatsächliche und zukünftige Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Einschätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Die Firma ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.WEDER TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTANBIETER (GEMÄSS DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN REGELWERKEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) HAFTEN FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.