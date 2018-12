BNP Paribas: Goldpreis unter 1.200 Dollar im Jahr 2019

Steigende Realzinsen und ein stärkerer US-Dollar, die in diesem Jahr wesentliche Gegenwinde für den Goldpreis darstellten, sollen sich 2019 fortsetzen und das Metall letztlich auf 1.200 Dollar je Unze drücken, so die französische Bank BNP Paribas.In einem Kommentar an Kitco News bekräftigte Harry Tchilinguirian von BNP die bärischen Prognosen für Gold- und Silberpreis im nächsten Jahr. So erwartet die Bank einen durchschnittlichen Goldpreis bei 1.145 Dollar je Unze und den Durchschnitt des Silberpreises bei 14,20 Dollar je Unze im Jahr 2019.Die Bank würde US-Staatsanleihen als sicheren Hafen gegenüber Gold bevorzugen. "Wir sind Gold weiterhin eher negativ eingestimmt, trotz den kürzlich solideren Preisen, vor allem was den Beginn 2019 angeht", so meinte Tchilinguirian. Die eher verhaltene Investmentnachfrage nach Gold spiegele sich im Volumen der goldgedeckten ETFs und anderen Produkten wieder. Der Bestand des weltweiten größten Goldfonds, SPDR Gold Shares, sei für das Jahr beispielsweise um 73,94 Tonnen zurückgegangen.© Redaktion GoldSeiten.de