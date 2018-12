Goldschmugglerring fliegt auf

Vor kurzem wurden 14 angebliche Mitglieder eines transnationalen Goldschmugglerrings in Italien, Rumänien und der Türkei festgenommen, berichtet OCCRP . Die Organisation soll laut der italienischen Steuerpolizei 29 Mitglieder türkischen, italienischen, chinesischen und rumänischen Ursprungs besitzen.Während der insgesamt zwei Jahre andauernden Untersuchung, die "Philosopher's Stone" genannt wurde, beschlagnahmte die Polizei mehr als 70 Kilogramm reinen Goldes im Wert von etwa 2,5 Millionen Euro sowie 1,5 Millionen Euro in Bar. Kopf der Bande sei ein türkischer Bürger gewesen, der während eines Besuchs der Toskana festgenommen wurde.Der Bandenführer nutzte die aus dem illegalen Geschäft geschlagenen Profite, um Gold aus dubiosen Quellen zu erwerben, die er und seine Bandenmitglieder dann während Reisen in die Türkei, Spanien und Griechenland in Taschen versteckten, wo sie das Gold dann wieder verkauften.Dann überwiesen sie das gemachte Geld an die türkischen und rumänischen Unternehmen der Verdächtigen.© Redaktion GoldSeiten.de