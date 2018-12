Gold: Mehr Schwung nach dem Pullback?

In der vergangenen Woche überwand der Goldpreis nach mehreren erfolglosen Versuchen den zentralen Widerstand bei 1.236 USD und generierte damit ein Kaufsignal. In der Folge kletterte der Wert an den Bereich der nächsthöheren Zielmarke bei 1.255 USD. Kurz vorher drehte das Edelmetall jedoch nach unten ab und vollzieht damit einen Pullback an die Ausbruchsmarke, die in Kürze erreicht werden könnte.Die Kaufwelle der letzten Tage hat etwas von ihrer ursprünglichen Dynamik verloren. Dennoch ist der Aufwärtstrend oberhalb von 1.236 USD weiter intakt und dürfte den Wert in Kürze bis 1.255 USD führen. Darüber liegt das nächste Kursziel bei 1.265 USD. Dort könnte eine weitere Korrektur starten. Selbst ein Ende des Anstiegs und ein Abwärtsimpuls in Richtung der Jahrestiefs ist bei einem Scheitern an der 1.265 USD-Marke möglich. Ein Ausbruch über die Hürde hätte dagegen einen steilen Anstieg bis 1.285 USD zur Folge.Abgaben unter 1.236 USD dürften dagegen bei 1.220 USD auf Käufer treffen, die den Anstieg dort fortsetzen könnten. Darunter wäre jedoch ein bärisches Signal aktiv und sogar mit einem Abverkauf bis 1.205 und 1.195 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG