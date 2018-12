Herausforderungen für die Goldproduzenten

In einem kurzen Video erklärt Terry Heymann vom WGC, welchen aktuellen Herausforderungen die Goldproduzenten gegenüberstehen und erklärt unter anderem die Rollen des World Gold Council (WGC) und der London Bullion Market Association (LBMA).Goldproduzenten würden die Verpflichtung, verantwortungsbewusst Bergbau zu betreiben, sehr ernst nehmen. Diese umfasst unter anderem die Sicherheit, die Gesundheit, die Umwelt und die Koordinierung mit lokalen Gemeinden. Das schafft ein herausforderndes Umfeld für die Bemühungen der Unternehmen, sicherzustellen, dass der Goldbergbau allen Anteilhabern Wert verschafft.Verantwortungsbewusste Beschaffung ist ein weltweit wichtiges Thema, so Heymann. Sie sei über verschiedene Sektoren hinweg wichtig und so auch in der Goldbergbaubranche. Der WGC, der die wichtigsten Goldproduzenten repräsentiert, und die LBMA spielen essentielle Rollen und arbeiten Hand in Hand, um sicherzustellen, dass die Integration und Harmonisierung zwischen Produzenten und Raffinerien so nahtlos stattfindet, wie eben möglich.Des Weiteren beschäftige man sich auch mit der Thematik des Klimawandels und wie man Treibhausgase, die während der Goldproduktion entstehen, reduzieren kann. Gute Möglichkeiten, erklärt Heymann, würden durch die Einführung erneuerbarer Energien entstehen, wie Solar- oder Wasserenergie. Zudem spiele Gold bei der Umwandlung von CO2 zu verwendbarem Treibstoff eine große Rolle.© Redaktion GoldSeiten.de