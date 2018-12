American Manganese gelingt mit Patentierung seines Lithiumionenbatterien-Recyclings bedeutender Meilenstein

Surrey, 14. Dezember 2018 - Larry W. Reaugh, President und Chief Executive Officer von American Manganese Inc. (American Manganese oder AMY oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY; OTC US: AMYZF; FWB: 2AM), freut sich bekannt zu geben, dass das United States Patent and Trade Mark Office (Patentamt der Vereinigten Staaten) dem Unternehmen eine Patentbewilligung für seine Technologie des Lithiumionenbatterie-Recyclings erteilt hat.Diese Patentbewilligung (Notice of Allowance) ist die formelle Mitteilung darüber, dass die Erfindung vom US Patent and Trademark Office geprüft und für patentwürdig befunden wurde. Der Anwalt des Unternehmens wird die erforderlichen Unterlagen zusammenstellen und die Gebühren für die formelle Ausstellung des US-Patents überweisen. AMY-CEO Larry W. Reaugh meint: Die Bewilligung dieses Patents ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, weil die Erfindung nun als wichtiger Vermögenswert gesichert ist und wir exklusiv Gewinne daraus generieren können. Der US-amerikanische Patentprüfer hat AMYs Technologie als neuartig und erfinderisch eingestuft, weil sie das Recycling von wertvollen Kathodenmetallen (nämlich Kobalt, Nickel, Mangan, Aluminium und Lithium) ermöglicht und diese Metalle gleichzeitig zu neuwertigen Kathodenmaterialien für die Herstellung neuer Lithiumionenbatterien umwandelt.American Manganese hat schon frühzeitig erkannt, dass ein deutliches Wachstum im Elektrofahrzeugmarkt langfristig zu Lieferengpässen bei den Rohstoffen, die zur Herstellung von Lithiumionenbatterien verwendet werden, führen wird, meint Herr Reaugh, und dass ein effizientes Recycling verbrauchter Lithiumionenbatterien den Erfolg einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft maßgeblich beeinflusst.Wie Bloomberg New Energy Finance prognostiziert, werden die Umsätze im Elektrofahrzeugmarkt von einem Rekordwert von weltweit 1,1 Millionen im Jahr 2017 auf 11 Millionen im Jahr 2025 weiter ansteigen und dann bis zum Jahr 2030 einen neuerlichen Höhenflug auf 30 Millionen vollziehen (siehe Trends im Markt für Elektrofahrzeuge). In einem Bloomberg-Beitrag vom 4. Dezember 2018 heißt es: VW (Volkswagen) will bis zum Jahr 2030 vollelektrische bzw. teilelektrische Versionen in seiner gesamten Fahrzeugpalette von über 300 PKWs, Vans, LKWs und Motorrädern einführen (siehe VW erklärt, dass die nächste Generation von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren seine letzte sein wird ). In einem Reuters-Artikel vom 11. Dezember 2018 ist zu lesen: In Vorbereitung auf die Massenfertigung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen wird Daimler bis zum Jahr 2030 Batteriezellen im Wert von über 20 Milliarden Euro (23 Millionen Dollar) ankaufen (siehe Daimler kauft Batteriezellen im Wert von 23 Milliarden Dollar für Elektrofahrzeugantrieb ).Angesichts ihrer umfangreichen Erfahrungen in Bergbau und Technologie hat American Manganese die Firma Kemetco Research beauftragt, ein Forschungsprogramm in die Wege zu leiten. Ziel ist es eine Technologie zu entwickeln, mit der die potenziellen Versorgungskanäle der in der Herstellung von Lithiumionenbatterien verwendeten Metalle gewinnbringend genutzt werden können und gleichzeitig eine wichtige Lösung für die Kreislaufwirtschaft bereitgestellt werden kann.Die Bewilligung des US-Patents ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu diesem Ziel. Hier die wichtigsten Aspekte, die in der Patentanmeldung beschrieben wurden:- Behandlung einer Reihe von chemischen Kathodenbestandteilen wie Lithium-Kobaltoxid (LCO), Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC) und Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA).- Methoden zum Erreichen einer 100 %-igen Ausbeute von Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium bei allen getesteten chemischen Kathodenbestandteilen.- Methode zum Erreichen einer 100 %-igen Lithiumausbeute durch ein neuartiges, im geschlossenen Kreislauf geführtes Verfahren.AMYs Vertragspartner Kemetco Research konzentriert seine Strategie darauf, AMYs Kerntechnologie zu einem hocheffizienten Recyclingverfahren weiterzuentwickeln. Auch die vor kurzem ergänzend zur aktuellen Technologie abgeschlossenen Arbeiten sollen in weiterer Folge zum Patent angemeldet werden. Mit dem Erhalt der Patentbewilligung konnte sich AMY in Bezug auf den Schutz seines geistigen Eigentums einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den bekannten Mitbewerbern sichern und ist bestens aufgestellt, um sich als Branchenführer im Recycling von Elektrofahrzeugbatterien zu positionieren.Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors. American Manganese Inc. ist ein auf kritische Metalle spezialisiertes Unternehmen, das ein Verfahren zur Gewinnung von Metallen aus Lithiumionenbatterien, wie z. B. Kobalt, Lithium, Nickel, Mangan und Aluminium, zum Patent angemeldet hat. Dank einer neuartigen Kombination aus Reagenzien und Betriebsanlagen ist AMY in der Lage, Kathodenmetalle zu 100 % mit einem Reinheitsgrad in Batteriequalität zu extrahieren.American Manganese Inc. hat die Absicht, seine zum Patent angemeldete Technologie und sein patentrechtlich geschütztes Know-how dahingehend zu nutzen, um sich als Branchenführer für das Recycling von Lithiumionen-Altakkus aus Elektrofahrzeugen zu etablieren (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Geschäftsplan des Unternehmens vom 25. Juli 2018.).Für das Management American Manganese Inc.Larry W. ReaughPresident & Chief Executive OfficerTelefon: 778 574 4444E-Mail: lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 