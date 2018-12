Resolute Mining Ltd.: Sublevel Caving hat begonnen!

Eine gute Meldung heute von Resolute Mining Link ). Das Unternehmen hat mit dem Sublevel Caving auf der Syama Mine begonnen.Innerhalb des gesteckten Zeitrahmens konnte Resolute diesen weiteren Schritt auf dem Weg zur modernsten Goldmine in ganz Afrika gehen. Diese Abbaumethode ist für steil abfallende und große Erzkörper entworfen worden und passt optimal für die Untertageoperation von Resolute.Wer sich dafür interessiert, nachfolgend ein kurzes Video, in dem das Ganze anschaulich dargestellt wird: Link Resolute hat auch ein eigenes Video, das diese Abbaumethode erklärt und auch die weiteren Schritte der Automation in der Mine: Link Das erste Erz wurde nun mit dieser Methode abgebaut und im Januar setzt Resolute die Automation der Mine fort.Die volle Kapazität (2,4 Millionen Tonnen pro Jahr) soll dann Mitte 2019 erreicht werden.Eine derart hohe Produktionsrate von 2,4 Millionen Tonnen pro Jahr in einer Untertagemine ist phänomenal. Einen derart hohen Durchlauf sehen wir sonst nur bei Open-Pit Minen.Resolute geht neue Wege im Goldabbau und setzt auf moderne Abbaumethoden und die Automation in der Mine. Die Technik von Sandvik ist geprüft und schon in diversen Minen erfolgreich im Einsatz.Wenn die technische Umsetzung funktioniert, dann plant Resolute pro Jahr eine Produktion von 300.000 Unzen Gold auf Syama und dies bei All-In-Kosten von 750 USD!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.