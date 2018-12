Newmont Mining verhinderte weiteren Absturz

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von Newmont Mining Corp. vollzog, gleichsam des Goldpreises selbst, im Anschluss an die Korrektur des Sommers eine Bodenbildung. Nach leichten Unsicherheiten zum Ende des Handelsmonats August fassten sich die Käufer dann jedoch Mut und führten die Papiere wieder gen Norden. Was man nunmehr davon halten darf, soll im Nachgang näher bewertet werden.Mit der erhöhten Nachfrage seit Anfang November gelang der Aktie während der laufenden Handelswoche ein neues Mehrmonatshoch. Hierbei zeigt sich folglich positives Momentum und die Notierungen scheinen durchaus weiteres Potenzial zu besitzen. Oberhalb von 34,50 USD könnte sich dabei weiterer Spielraum bis hin zum Widerstand bei 37,00 USD eröffnen, bevor darüber eine Attacke auf die Zone rund um 38,80 USD denkbar wird. Ob es sogar darüber hinaus reichen könnte, bleibt gegenwärtig pure Spekulation und wird letzten Endes vom Goldpreis selbst bestimmt.Im Idealfall kennzeichnet sich das Handelsjahr 2019 durch eine positive Performance und beeinflusst dementsprechend die Minen. Bleibt hingegen eine weitere Erholung aus, könnten sich mit einem Rückgang unter das Niveau von 32,00 USD, die Bären freuen. In diesem Fall müsste man mit einem erneuten Rücklauf in Richtung der Nachfragezone rund um 29,55 USD rechnen.Sollte diese Unterstützung aufgegeben werden, wäre insbesondere bei einem Rückgang unter 29,25 USD, mit weiter fallenden Kursen bis mindestens 25,00 USD zu kalkulieren. Ein Einbruch darunter wäre hochgradig negativ mit noch deutlicheren Abgaben in der Konsequenz.Sollte die Ausbildung eines neuen Reaktionshochs über 34,50 USD gelingen, wäre der weitere Weg in Richtung des Widerstands bei 37,00 USD geebnet. Oberhalb dessen würde dann die Zone rund um 38,80 USD für alle Bullen interessant werden. Ein Ausbruch darüber hätte klaren Signalcharakter.Eine Umkehr ist nie auszuschließen und so könnte sich bei einem Rückgang unter das Niveau von 32,00 USD je Anteilsschein eine weitere Schwächephase eröffnen. Luft wäre hierbei in jedem Fall bis zur Zone rund um 29,55 USD. Kritisch wäre es hierbei insbesondere dann bei weiterer Schwäche mit Notierungen unter 29,25 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.