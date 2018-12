SP Angel: Jahr 2019 könnte ein gutes Jahr für Gold sein

Das Rohstoffmaklerunternehmen SP Angel meint, dass 2019 ein gutes Jahr für Gold sein wird. Grund dafür sei unter anderem, dass die US-amerikanische Federal Reserve auf ein bis zwei weitere Zinserhöhungen im nächsten Jahr begrenzt sein könnte, berichtet Scrap Register Des Weiteren könnten Steuerkürzungen und ansteigende Gehälter sowie die derzeitige Zollthematik die US-Inflationsrate erhöhen.Gold könnte somit recht einfach in der Lage sein, um 100 Dollar je Unze zu steigen und eine Spitze bei 1.275 Dollar je Unze zu bilden. Durch Investoren, die das Metall während Preisrückgängen erwerben, könnte so eine erwartete Basis bei etwa 1.208 Dollar je Unze aufgebaut werden, fügte SP Angel hinzu.Möglicherweise werden Zentralbanken ihre Goldbestände angesichts der Währungsvolatilität und einer wahrscheinlichen Schwäche einer Vielzahl von anderen Währungen weiterhin erhöhen, so das Unternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de