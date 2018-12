Kitco-Goldumfrage: Experten uneinig bezüglich Goldpreis; Kleinanleger positiv

Laut der Umfrage, die Kitco News in der vergangenen Woche zur Entwicklung des Goldpreises durchgeführt hat, sind sich die Experten der Wall Street uneinig, in welche Richtung sich der Goldkurs diese Woche bewegen wird, während die Investoren der Main Street der Meinung sind, dass der Goldpreis steigen wird.Das ausschlaggebende Ereignis diese Woche ist das Treffen des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC), in der eine erneute Zinserhöhung von 25 Basispunkten erwartet wird. Marktbeobachter sind besonders an Hinweisen interessiert, die einen Aufschluss über künftige Zinserhöhungen geben. Da der Fed-Chef Jerome Powell angedeutet hat, dass die Zinsen sich einem "neutralen" Niveau annähern, verringerten die Finanzmärkte ihre Erwartungen zur Zahl der Zinserhöhungen für nächstes Jahr.An der wöchentlichen Befragung nahmen dieses Mal 18 Marktexperten teil. Davon waren jeweils Sieben (39%) für steigende bzw. sinkende Preise und die übrigen Vier (22%) erwarten einen seitwärts gerichteten Goldkurs oder waren neutral.Weiterhin nahmen noch 507 Kitco-Leser an der Onlineumfrage teil. Insgesamt 291 Teilnehmer (57%) stimmten für einen Anstieg der Goldpreise in dieser Woche. Weitere 115 (23%) erwarten einen Preisabstieg und 101 Teilnehmer (20%) prognostizieren einen Seitwärtskurs.© Redaktion GoldSeiten.de