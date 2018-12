Türkei über die Ausgabe von Goldanleihen

Ab heute wird das türkische Finanzministerium damit beginnen, Goldanleihen und in Gold angegebene Leasingzertifikate via fünf Banken auszugeben, so der Finanzminister der Türkei, Berat Albayrak am Freitag. Des Weiteren wird man auch in ausländischer Währung ausgezeichnete Anleihen ausgeben, berichtet Daily Sabash Bürger würde so ein sicheres Investitionsinstrument für ihre Goldersparnisse zur Verfügung gestellt, schrieb Albayrak auf einer Social-Media-Plattform. Das würde sowohl den Bürgern nutzen als auch die inländische Wirtschaft unterstützen.Des Weiteren sollen vom 17. bis zum 21. Dezember Staatsanleihen in Euro und Dollar ausgegeben werden, um Finanzinstrumente, die Investoren angeboten werden, zu diversifizieren und die Investorbasis zu erweitern.© Redaktion GoldSeiten.de