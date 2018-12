Ruinen zeugen von Goldhandel

Loropeni ist eine Stadt, die sich im südlichen Teil Burkina Fasos befindet und die für nahegelegene Steinruinen bekannt ist, die zum Weltkulturerbe ernannt wurden. Bisher wurden an den Ruinen keine intensiven Ausgrabungen durchgeführt, demnach ist wenig über die Menschen bekannt, die einst dort lebten, berichtet Ancient Origins Doch bekannt ist, dass diese Ruinen mit dem Trans-Sahara-Goldhandel zu tun hatten, der vom 7. Jahrhundert bis zum 17. Jahrhundert n. Chr. stattfand. Die schwarzafrikanischen Gebiete waren reich an Gold, das von vielen Oberhäuptern der Mittelmeerstaaten begehrt wurde. Salz wurde gegen dieses Gold eingetauscht und der Handel zwischen Schwarzafrika und den Mittelmeerstaaten brachte beiden Regionen großen Reichtum.Die Ruinen bei Loropeni waren bereits im 11. Jahrhundert bewohnt und beheimateten Menschen, die die Förderung und Umwandlung von Gold in der Region kontrollierten. Die frühere Siedlung erreichte ihr Zenit zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert. Aufgrund der Entwicklung anderer Handelsrouten ging der Trans-Sahara-Goldhandel langsam zurück und sorgte dafür, dass die Siedlungen entlang der Route aufgegeben wurden. Im frühen 19. Jahrhundert wurde die frühere Siedlung bei Loropeni ebenfalls vollständig aufgegeben.© Redaktion GoldSeiten.de