Matsa Resources Ltd.: Richtig starke Treffer auf Fortitude-North

Matsa Resources hat heute die Bohrergebnisse von Fortitude North Projekt veröffentlicht (Link). Die Ergebnisse sehen exzellent aus!Am spannendsten sicherlich die 47 Meter mit 2,55 g/t Gold ab einer Tiefe von nur 42 Metern. Darin enthalten 5 Meter mit 17,7 g/t Gold und ein Meter mit 84,10 g/t Gold:Die Streichlänge wurde mit diesen neuen Bohrungen auf 2 Kilometer verdoppelt und die heute vorgelegten Resultate sind die bislang besten im nördlichen Abschnitt auf Fortitude.Matsa will nun so schnell wie möglich mit einem Diamantkernbohrgerät aktiv werden (Anfang 2019) und die Gegend weiter prüfen. Über 2 Gramm Gold je Tonne ist für diese Tiefe ein lukrativer Gehalt, wobei die Phantasie sicherlich darin besteht, was die tieferen Gesteinsschichten für MATSA bereithalten. Die Goldvorkommen unter den Salzseen haben in den letzten Jahren mehr und mehr für Furore gesorgt und MATSA könnte hier etwas Größerem auf die Spur gekommen sein.Durch die Deckschicht sind die Goldvorkommen in diesen Gebieten versteckt und nur wenige Unternehmen haben sich getraut, relativ blind zu erkunden, da an der Oberfläche oft nur leichte Indikationen für ein Goldvorkommen vorhanden sind.Die Aktie reagierte heute mit einem Anstieg von über 11% und gutem Volumen. Die Unterbewertung bleibt bestehen.