Infografik: Der Wettbewerb in der Bergbaubranche

Wettbewerb sorgt für faire Rahmenverhältnisse und stellt sicher, dass sowohl Preise als auch Produkte bezahlbar und verfügbar bleiben, berichtet Visual Capitalist . Um die Wettbewerbsfähigkeit spezifischer Sektoren, wie beispielsweise dem Bergbausektor, zu messen, wird der sogenannte Herfindahl-Hirschman Index (HHI) verwendet. Dieser gilt als allgemein anerkannter Maßstab der Marktkonzentration.Der HHI wird berechnet, indem der Marktanteil jedes Wettbewerbers mit sich selbst multipliziert wird und die resultierenden Zahlen addiert werden. Diese Zahlen können von Null bis 10.000 reichen. Je höher die Konzentration des Marktes, desto näher befindet er sich an einem Monopol und desto geringer fällt der Wettbewerb an diesem aus.So steht ein HHI unter 1.500 für einen wettbewerbsfähigen Markt, ein HHI zwischen 1.500 bis 2.500 für einen mittelmäßig konzentrierten Markt und ein HHI von 2.500 oder höher für einen äußerst konzentrierten Markt.In der Grafik, deren Daten vom World Mining Congress zur Verfügung gestellt wurde, wird ein Blick auf den Wettbewerb innerhalb der Bergbaubranche geworfen. Hierbei werden die Zahlen der einzelnen Rohstoffe durch farbliche Punkte innerhalb verschiedener Kategorien dargestellt.Platin, das zu den Edelmetallen zählt, besitzt beispielsweise einen HHI von 5.383 und ist demnach also ein äußerst konzentrierter Markt. Silber ist mit einem HHI von 1.015 dargestellt und gilt somit als wettbewerbsfähiger Markt. Mit einem HHI von 557 ist Gold von den 33 abgebildeten Rohstoffen in der Grafik, der Markt, der am wettbewerbsfähigsten ist.© Redaktion GoldSeiten.de