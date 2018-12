Perth Mint - Platin im Überblick

Verglichen mit Gold wurden in der Geschichte nur geringe Mengen Platin produziert, so schreibt die Perth Mint in einem Blogeintrag . Das weiße Edelmetall ist viel seltener als Gold und der gesamte Bestand vorhandenen Platins soll Schätzungen zufolge in ein durchschnittliches Wohnzimmer passen. Es ist eines der sogenannten "Übergangsmetalle", wie Gold, Silber, Kupfer und Titan, da es sehr leicht Bindungen mit anderen Elementen eingeht.Platin ist extrem formbar und biegsam sowie dichter und schwerer als Gold und Silber. Unter normalen Bedingungen ist es zudem immun gegen Korrosion. Heutzutage wird das Edelmetall in einer Vielzahl von industriellen, wissenschaftlichen sowie medizinischen Anwendungsbereichen verwendet. Vor allem in der Automobilbranche findet Platin Anwendung als Bestandteil von Katalysatoren.Etwa 40% der weltweiten Platinnachfrage in den letzten fünf Jahren stammten von Autokatalysatoren. Schmuck macht hierbei beinahe 30% aus. Das Edelmetall wird stark mit der Liebe assoziiert und erfreut sich bester Beliebtheit als Material für Verlobungs- und Hochzeitsringe.Historisch tendierte der Platinpreis höher als der Goldpreis, doch diese Situation hat sich im letzten Jahrzehnt umgekehrt. Über Zeitspannen nachhaltiger wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum hinweg, so die gängige Meinung, sollte die traditionelle Beziehung zwischen Gold und Platin wiederhergestellt werden. Ein wichtiger Faktor für den Platinpreis sei zudem das rückläufige Angebot aus Südafrika, das etwa 70% der weltweiten Platinproduktion ausmacht.© Redaktion GoldSeiten.de