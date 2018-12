ANZ - Positive Goldprognose für 2019

Die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) mit Hauptsitz in Melbourne, Australien, habe positive Erwartungen für Gold, so heißt es auf ForexLive.com . Eamonn Sheridan, Währungsanalyst der Nachrichtenagentur, zitierte das Unternehmen zu seiner Goldprognose für das nächste Jahr und welche Faktoren sich als positiv für das gelbe Edelmetall herausstellen werden.In erster Linie sehe ANZ Gold als eine exzellente und äußerst wichtige Portfoliodiversifikation. Es gebe mehrere Faktoren, die sich 2019 positiv auf den Goldmarkt auswirken werden. Zum Einen könne eine Pausierung der Zinserhöhungen der Fed die aktuelle Stärke des US-Dollar eindämmen und somit den Goldpreis unterstützen. Eine zunehmende Volatilität am Aktienmarkt sowie Brexit und andere politische Risiken würden ebenfalls positive Faktoren für das Edelmetall darstellen.ANZ erwartet im nächsten Jahr ein rückläufiges Wirtschaftswachstum sowie aufkommende Volatilität der Schwellenlandwährungen, die sich wiederum positiv auf die Produktionsnachfrage auswirken soll. Zudem, so schreibt Sheridan, sollen die Goldkäufe der weltweiten Zentralbanken weiterhin robust bleiben. All diese Faktoren sollen sich letztlich positiv auf den Goldmarkt auswirken.© Redaktion GoldSeiten.de