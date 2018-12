Indien - Reduzierung von Goldgebühren könnte illegale Aktivitäten eindämmen

Illegale Aktivitäten in Verbindung mit dem Goldgeschäft könnten eingedämmt werden, wenn die indische Regierung die Importgebühren reduzieren würde, so MP Ahammed, Vorsitzender der Malabar Group. Die aktuellen Gebühren sollten von 10% auf etwa 1% bis 2% reduziert werden, berichtet Business Line Zudem, so meint Ahammed, müsse eine Art Tracking-System eingeführt werden, das das Metall vom Produktionsort bis zum Endnutzer nachverfolgt, um das Geschäft innerhalb des unorganisierten Sektors besser überwachen zu können, das derzeit 70% des indischen Handels ausmacht und unter dem Radar durchgeführt wird."Die Regierung sollte dem organisierten Sektor mehr Bedeutung zumessen und striktere Regulierungen einführen, um das Geschäft innerhalb des unorganisierten Sektors einzudämmen", so Ahammed. Das würde zudem das Wachstum der Mafia und deren illegale Aktivitäten dämpfen.Im nächsten Jahr, so meint er, wird der Goldpreis gegenüber weltweit schwächeren Währungen stark bleiben. "Das wird wahrscheinlich positiven Einfluss auf diejenigen haben, die im nächsten Finanzjahr in Gold investieren werden... Für 2019 wird positives Wachstum für die Goldbranche erwartet."© Redaktion GoldSeiten.de