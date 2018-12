Es macht Sinn, jetzt in Silber zu investieren

Trotz Zeiten der Unsicherheit - dem Handelskrieg zwischen USA und China, Sanktionen gegen den Iran, dem Rückgang der Rupie, etc. - ist Silber, anders als Gold, nicht sonderlich gestiegen, berichtet The Economic Times . Hauptgrund hierfür sei die Tatsache, dass der Markt den dualen Status des grauen Edelmetalls - Bullion sowie Industrierohstoff - nicht anerkennen würde."Der Markt behandelt Silber als wäre es nur ein Industrierohstoff", so Manoj Kumar Jain von India Nivesh Commodities. Experten denken, dass die unterdurchschnittliche Leistung des Silbers kurzfristig anhalten könnte, da es anders als Gold, nicht als Edelmetall behandelt wird. "Solange Ängste um den Handelskrieg und um den daraus resultierenden Abschwung der Weltwirtschaft bestehen, wird sich Silber gegenüber Gold schlechter entwickeln", erklärte Praveen Singh von Sharekhan Comtrade.Langfristig soll sich das graue Metall trotz dieser Erwartungen jedoch gut entwickeln. Das Gold-Silber-Verhältnis befindet sich auf einem Rekordhoch, was bedeutet, dass Silber gegenüber Gold unterbewertet wird. Aufwärtspotenzial des Metalls hätte Investoren zudem dazu gebracht, es erneut als vielversprechenden Vermögenswert zu sehen.© Redaktion GoldSeiten.de