Mawson Resources: Begrenzte geschlussfolgerte Mineralressource von 424.000 oz Goldäquivalent auf Rajapalot

- Ressourcengehalt von 3,1 g/t Goldäquivalent umfasst 2,3 g/t Gold, 430 ppm KobaltVancouver, 17. Dezember 2018 - Mawson Resources Ltd. ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) gibt eine erste geschlussfolgerte Gold-Kobalt-Mineralressourcenschätzung für die Prospektionsgebiete Raja und Palokas auf dem sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Projekt Rajapalot in Finnland bekannt. Die Ressourcenschätzung wurde von AMC Consultants Pty Ltd ("AMC") aus Melbourne, Australien, durchgeführt.Alle Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung sind in der originalen englischen Pressemitteilung zu sehen.- Eine auf Tage- und Untertagebau begrenzte geschlussfolgerte Mineralressource von 424.000 Unzen Gold bei 3,1 g/t AuÄq (4,3 Mio. Tonnen mit 2,3 g/t Au, 430 ppm Co) bei einem Cut-off-Gehalt von 0,37 g/t AuÄq für den Tagebau und 2 g/t AuÄq für den Untertagebau (Tabelle 1) wurde innerhalb eines kombinierten nicht begrenzten geschlussfolgerten Mineralinventars für die Prospektionsgebiete Palokas und Raja aus 482.000 Unzen Goldäquivalent ("AuÄq") bei einem Gehalt von 2,4 g/t AuÄq (6,2 Mio. Tonnen mit 1,7 g/t Au, 410 ppm Co) und einem Cut-off-Gehalt von 0,4 g/t berechnet (Tabellen 2, 3 und 4).- Die begrenzte Ressource demonstriert den hohen Gehalt von Rajapalot bei im Tagebau gewinnbaren Gehalten von 2,8 g/t AuÄq (2,1 g/t Au und 420 ppm Co) und Gehalte im Untertagebau von 5,2 g/t AuÄq (4,4 g/t Au und 520 ppm Co) (Tabelle 1).- Die sogenannte Fixed-Loop Transient-Electromagnetic ("TEM", elektromagnetisches Messverfahren) und die luftgestützte VTEMplus ("VTEM")-Erkundung verdoppeln zumindest die potenziellen Ausmaße der Vererzung in den Prospektionsgebieten Raja und Palokas und bilden unmittelbare Ziele (Abbildungen 1 bis 3) für das 15.000 m umfassende Kernbohrprogramm zur Ressourcenerweiterung, dessen Beginn im Januar 2019 geplant ist (vorbehaltlich der Genehmigungsverfahren).- Die Ressource besitzt beachtliches Potenzial für eine Erweiterung. Es wurden nur 20 % (800 m) des bekannten 4 km langen vererzten Trends in die erste Ressourcenschätzung bis in relativ geringe Tiefen (durchschnittliche Bohrtiefe von 88 m im Rahmen der bis dato auf Rajapalot mit einer Gesamtlänge von 34,2 km niedergebrachten Bohrungen) eingeschlossen (Abbildung 1).- Dies macht Rajapalot zu einer signifikanten und strategischen Gold-Kobalt-Ressource für Finnland. Das nicht begrenzte erste Ressourceninventar positioniert Rajapalot nach Gehalt und enthaltenen Unzen als eines von Finnlands drei aktuellen Top-Projekten und eines in einer kleinen Gruppe von Kobaltressourcen, die innerhalb von Europa gemäß der NI 43-101 Richtlinien ausgewiesen wurden.Herr Hudson, Chairman und CEO, sagte: "Die Schätzung der geschlussfolgerten Gold-Kobalt-Ressource auf Rajapalot ist ein großartiger Start und ein wichtiger Meilenstein sowohl für Mawson als auch für Finnland. Die Ressourcenberechnung demonstriert die Robustheit und den hohen Gehalt der Gold-Kobalt-Vererzung und hebt das Potenzial für eine beachtliche Ressourcenerweiterung mittels der vor Kurzem untersuchten elektromagnetischen Leiter hervor, die sich sehr gut mit dem Ressourcengebiet decken und das Ausmaß der potenziell vererzten Grundfläche mehr als verdoppeln. Diese bilden unmittelbare Bohrziele für unsere Bohrpläne im Januar 2019. Laut Planung werden dort fünf Bohrgeräte ausgehend von der Ressource Step-out-Ziele stufenweise überprüfen (vorbehaltlich der Genehmigungsverfahren)."Die Ressourcenschätzungen auf Rajapalot wurden von AMC für die Prospektionsgebiete Raja und Palokas durchgeführt. Die beiden Prospektionsgebiete sind ungefähr 2,0 km voneinander entfernt und liegen innerhalb des gleichen geologischen Trends (Abbildung 1). Die Berechnung repräsentiert die erste Ressourcenschätzung für das Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot. AMC hat sowohl eine "begrenzte" als auch eine "nicht begrenzte" Ressource angegeben. Für die begrenzte Ressource wurden räumliche Begrenzungen einer Whittle(TM)-Tagebaugrube bei einem Goldpreis von 1.250 USD/Unze und einem Kobaltpreis von 30 USD/Pfund verwendet. Das Goldäquivalent ("AuÄq") wurde mittels folgender Formel berechnet: AuÄq g/t = Au g/t + (Co ppm/608) bei angenommenen Preisen für Kobalt von 30 USD/Pfund und für Gold von 1.250 USD/Unze. AuÄq variiert mit den Preisen für Gold und Kobalt.Rajapalot ist eine signifikante und strategische Gold-Kobalt-Ressource für Finnland. Die erste Ressourcenschätzung positioniert sie nach Gehalt und enthaltenen Unzen als eine von Finnlands drei aktuellen Top-Goldressourcen und als eine in einer kleinen Gruppe von Kobaltressourcen, die innerhalb von Europa gemäß der NI 43-101 Richtlinien ausgewiesen wurden. Außerhalb von China raffiniert Finnland die Hälfte des globalen Kobalts. Die größte Kobaltraffinerie der Welt liegt 400 km südlich von Rajapalot, wo laut Schätzungen von CRU jährlich 22.734 Tonnen Kobalt raffiniert werden (ungefähr 18 % der globalen raffinierten Kobaltproduktion). 90 % dieses Kobalts stammt aus Minen in der Demokratischen Republik Kongo, die sich in chinesischem Besitz befinden. In Finnland werden jährlich nur 650 Tonnen abgebaut, ca. 0,5 % der globalen Produktion. Die Ressource in Rajapalot besitzt das Potenzial, Finnlands Wunsch nach der moralisch vertretbaren und nachhaltigen Gewinnung von Kobalt zu unterstützen.Mawson schätzt die überwältigende Unterstützung, die das Unternehmen von den lokalen Stakeholdern erhält. Die Gemeinde Ylitorno, in der das Projekt Rajapalot liegt, ist ein dünn besiedeltes Gebiet mit abnehmender Bevölkerung. Das Projekt Rajapalot könnte viele Gelegenheiten schaffen sowohl für die aktuelle Bevölkerung als auch für diejenigen, die sich in der Zukunft in diesem Gebiet niederlassen werden.Das sich in der Frühphase befindliche Projekt Rajapalot besitzt das Potenzial, einem ähnlichen "Lebenszyklus" zu durchlaufen wie Agnico Eagles Lagerstätte Kittilä, die150 km nördlich liegt und im Jahre 1986 entdeckt wurde. Die erste Ressource auf Kittilä wurde nach 11 Jahren Exploration (285.000 Unzen Au mit 5,9 g/t Au in 1,5 Mio. Tonnen Erz) bekannt gegeben. Das Projekt wurde mittels zusätzlicher Explorationsarbeiten drastisch erweitert und beherbergt jetzt nachgewiesene und vermutete Vorräte von 4,1 Mio. Unzen Gold bei einem Gehalt von 4,74 g/t Gold (in 27 Mio. Tonnen Erz). Der Abbau der Lagerstätte erfolgte zu Beginn im Tagebau, dem ein Untertageabbau folgte. Kittilä ist jetzt Agnico Eagles Mine mit der längsten Lebensdauer (Agnico Eagle).Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Gesamte geschätzte begrenzte geschlussfolgerte Mineralressourcen, Stand 14. Dezember 2018, zu Cut-off-Gehalten, die für die begrenzten Tagebau- und Untertagebauressourcen auf Raja und Palokas angegeben werden.Tabelle 2 zeigt: Gesamtes geschätztes unbegrenztes geschlussfolgerte Mineralinventar, Stand 14. Dezember 2018, für die kombinierten Prospektionsgebiete Raja und Palokas zu verschiedenen AuÄq g/t Cut-off-Gehalten.Die sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliche Gold-Kobalt-Entdeckung im Norden Finnlands beherbergt zahlreiche hydrothermale Gold-Kobalt-Prospektionsgebiete, die in der Wintersaison 2017-18 innerhalb eines 3 km x 4 km großen Gebiets abgebohrt wurden. Die Vererzung auf Raja und Palokas kommt als Verdrängungskörper sowohl mit tektonischen als auch stratigrafischen Kontrollen vor. Siehe Tabellen 1 bis 4 unten für Ressourcen nach Zonen, die in mehrere Richtungen offenbleiben. In den Prospektionsgebieten Raja und Palokas sind ab Januar 2019 Step-out-Bohrungen mit fünf Bohrgeräten geplant (vorbehaltlich der Genehmigungsverfahren).Bis dato wurden auf Rajapalot Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 34.234,4 m niedergebracht (durchschnittliche Bohrtiefe von 88,2 m). Insgesamt 32 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.813,4 m und 87 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 8.354,3 m (insgesamt 119 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 15.167,7 m bei einer Durchschnittslänge von 127,5 m) wurden für die erste Ressourcenschätzung auf Raja bzw. Palokas verwendet.Vorläufige metallurgische Testarbeiten auf Palokas deuten auf ein Potenzial für hohe Goldausbringungsraten mittels Gravitationsabscheidung und Zyanidlaugung. Erste Anzeichen deuten darauf, dass die vorkommenden Kobaltminerale (Kobaltit und Kobaltpentlandit) mittels Flotation gewonnen werden können. Metallurgische Testarbeiten sind zurzeit beim Geological Survey of Finland im Laufen.Die Gold-Kobalt-Ressource bildet 75 % der ersten Ressource und erstreckt sich über 575 m in Fallrichtung. Die Ressource liegt im Durchschnitt in 100 m Tiefe und jeder der 3 vererzten Horizonte ist im Durchschnitt 10 m mächtig. Die Gold-Kobalt-Vererzung des Kali-Eisen-Alterationstyps ist durch einen Schiefer charakterisiert, der reich an Muskovit, Biotit, Chlorit, Quarz, Magnetkies ist mit untergeordnet Albit, Eisen-Magnesium-Amphibole und Turmalin und bis dato im Prospektionsgebiet Raja am besten ausgebildet ist. Gold und Kobaltit begleiten zusammen mit Scheelit, Pyrit, Kupferkies und Wismut-Telluride die Silikate.Die Gold-Kobalt-Ressource Palokas erstreckt sich über zwei separate Gesteinskörper (Palokas und South Palokas), wobei in jedem Gesteinskörper mindestens zwei vererzte Horizonte vorkommen. Die Abmessungen der Ressource Palokas sind: 240 m in Streichrichtung, Tiefe von 300 m und Mächtigkeit von 20 m. Die Abmessungen der Ressource Spouth Palokas sind: 180 m in Streichrichtung, Tiefe von 220 m und Mächtigkeit von bis zu 20 m. Die Vererzung ist ausgebildet innerhalb einer retrograden Alterationsmineralvergesellschaftung einschließlich Chlorit, Eisen-Magnesium-Amphibole, Turmalin und Kupferkies, die im Allgemeinen mit Quarzgangbildungen vergesellschaftet ist. Untergeordnet kommen Almandin-Granat, Magnetit und Pyrit mit Wismut-Telluriden, Scheelit, Ilmenit, Gold und entweder Kobaltit oder Kobaltpentlandit vor.Eine Fixed-Loop Transient-Electromagnetic ("TEM", elektromagnetisches Messverfahren) stimmt gut mit dem Ressourcenblockmodell überein und definiert einen stark leitfähigen Körper, der sich über 550 m in Fallrichtung unter die erste Ressource erstreckt. Dieser leitfähige Körper verdoppelt das Potenzial der Grundfläche der potenziellen Vererzung auf Raja auf über 1 km (Abbildungen 1 u. 2) in Fallrichtung und der leitfähige Körper bleibt nach NNW in Fallrichtung offen. Die Daten einer ersten luftgestützten elektromagnetischen VTEMplus-Erkundung ("VTEM") zeigen einen leitfähigen Körper, der die Grundfläche der potenziellen Vererzung auf Palokas bis auf 450 m unter der Oberfläche verdoppelt (Abbildung 3). Die TEM-Erkundungen zur besseren Abgrenzung der leitfähigen Körper werden zurzeit vor Ort fortgesetzt, um auf Raja den nördlichen Ausläufer des leitfähigen Körpers zu kartieren. Sie werden anschließend zur Auskartierung der starken VTEM-Anomalien (Abbildung 1) entlang de 3 km langen Trends in den Prospektionsgebieten Rumajärvi, Hut und Palokas fortgesetzt.1. Die Mineralressourcenschätzungen erfolgen gemäß den Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") für Mineralressourcen und Vorräte und wurden im Einklang mit den Standards zur Offenlegung von Mineralprojekten gemäß National Instrument 43-101 durchgeführt.2. Die angegebenen Tonnage- und Gehaltszahlen wurden aus groben Schätzungen gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung zu reflektieren. Geringe Abweichungen können während der Addition der gerundeten Zahlen auftreten.3. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, haben ihre Wirtschaftlichkeit nicht demonstriert.4. Die Angabe der Mineralressource entspricht den Standards für die Veröffentlichung von Mineralressourcen, wie in den CIM-Richtlinien aufgeführt.5. Begrenzte Ressourcen werden unverwässert und in Situ angegeben und man zieht in Betracht, dass begründete Aussichten für einen möglicherweise wirtschaftlichen Abbau bestehen.6. Die optimierten begrenzten Tagebauressourcen werden bei einem Cut-off-Gehalt von 0,37 g/t AuÄq angegeben; die untertägigen Ressourcen werden bei einem Cut-off-Gehalt von 2,0 g/t AuÄq angegeben.7. Goldäquivalent "AuÄq" = Au=Co/608 basierend auf angenommen Preisen für Kobalt von 30 USD/Pfund und für Gold von 1.250 USD/Unze.8. Die Sammelproben auf Palokas wurden gedeckelt. Für die niedrig-haltige Golddomäne innerhalb der Lagerstätte Palokas wurde eine Goldobergrenze von 15,9 g/t verwendet. Für die hochgradige Golddomäne innerhalb der Lagerstätte Palokas wurde eine Goldobergrenze von 50 g/t verwendet. Für die Lagerstätte Raja waren keine Obergrenzen notwendig.9. Für alle Lithologien wurde eine Dichte von 2,80 t/m3 verwendet.10. Die dreidimensionalen Gittermodelle wurden unter Verwendung von AuÄq-Hüllen generiert. Die Schätzungsparameter wurden durch Variographie bestimmt. Alle Zonen wurden mittels herkömmlichen Kriging interpoliert.11. Die Blockabmessungen waren 25 m x 10 m x 5 m (Raja) und 20 m x 10 m x 5 m (Palokas) mit Subblock-Abmessungen bis 5 m x 2 x 1 m und 4 m x 2 m x 1m für Raja bzw. Palokas.12. AMC führte die Mineralressourcenschätzung auf Rajapalot unter Verwendung der Bohrergebnisse durch, die für die Prospektionsgebiete Raja und Palokas bis zum Juli 2018 zur Verfügung standen.Tabelle 3 zeigt: Gesamtes geschätztes unbegrenztes geschlussfolgerte Mineralinventar, Stand 14. Dezember 2018, für das Prospektionsgebiet Raja zu verschiedenen AuÄq g/t Cut-off-Gehalten.Tabelle 4 zeigt: Gesamtes geschätztes unbegrenztes geschlussfolgerte Mineralinventar, Stand 14. Dezember 2018, für das Prospektionsgebiet Palokas zu verschiedenen AuÄq g/t Cut-off-Gehalten.Ein mit National Instrument 43-101 konformer technischer Bericht wurde bei SEDAR eingereicht.Qualifizierte Person - Mineralressourcen: Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Mineralressourcen wurden von Herrn Rod Webster B.App.Sc. MAusIMM, MAIG von AMC und Dr. K Forrester CEng, MIChemE, MAusIMM (QP Metallurgie) von Arn Perspective geschätzt. Beide sind unabhängig von Mawson. Aufgrund ihrer Ausbildung und entsprechenden Erfahrung sind Herr Webster und Dr. Forrester gemäß National Instrument 43-101 "qualifizierte Personen". Die Mineralressourcen wurden gemäß den CIM-Standards für Mineralressourcen und Mineralvorräte (Mai 2014) klassifiziert. Herr Webster und Dr. Forrester haben den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich der veröffentlichten Mineralressourcenschätzungen gelesen und genehmigt.Die qualifizierte Person Herr Michael Hudson, Mawsons CEO, und Mitglied des Australasian Institute of Mining Metallurgy, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert.(TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) Mawson Resources Ltd. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als ein führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert. Der Fokus ist das Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland.Abbildung 1 in der original englischen Pressemitteilung zeigt: Draufsicht der Ressourcenblockmodelle für Raja und Palokas, die <20 % (800 m) des Ressourcengebiets zeigt, das den 4 km langen vererzten Trend (durch rote Ellipsen hervorgehoben) von Palokas nach Raja abdeckt. Die im Rahmen der Fixed-Loop Transient-Electromagnetic TEM-Erkundung (rot) und VTEMplus-Erkundung (grau) definierten leitfähigen Horizonte verdoppeln zumindest die Grundfläche der potenziellen Vererzung auf Raja und Palokas.Abbildung 2 zeigt: Längsschnitt (Blick nach Nordosten) des Ressourcenblocks auf Raja zeigt mittels TEM-Erkundung (braun) definierte leitfähigen Horizonte, die die Grundfläche der potenziellen Vererzung bis auf 1 km in Fallrichtung zumindest verdoppeln.Abbildung 3: Profilschnitt (Blick nach Nordosten) des Ressourcenblocks auf Palokas zeigt mittels VTEMplus (dunkles violett) definierte leitfähige Horizonte, die die Grundfläche der potenziellen Vererzung bis in eine Tiefe von insgesamt 450 m in Fallrichtung mindestens verdoppeln. Die TEM-Erkundungen zur besseren Abgrenzung der starken VTEM-Anolalien werden zurzeit vor Ort auf dem 2 km langen Trend in den Prospektionsgebieten Rumajärvi, Hut und Palokas fortgesetzt.Mariana Bermudez, Corporate Secretary1305 - 1090 West Georgia St.Vancouver, BC, V6E 3V7 CanadaTel. +1-604-685 9316info@mawsonresources.comwww.mawsonresources.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.