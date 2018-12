JP Morgan: Erwarten Sie keine Goldrally 2019

Zum Start ins neue Jahr sollten die Edelmetallinvestoren nicht zu viel von 2019 erwarten, warnen Rohstoffanalysten von JP Morgan. Gold und Silber sollen sich zumindest in der ersten Hälfte des nächsten Jahres eher durchschnittlich entwickeln, berichtet Kitco News In ihrer aktuellsten Prognose wiederholte die Bank ihren neutralen Ausblick auf Gold und Silber für das erste Halbjahr 2019 und erwartet, dass die Preise innerhalb ihrer aktuellen Spanne von 1.200 bis 1.250 Dollar je Unze pendeln werden. Erst zu Beginn der letzten drei Monate des Jahres soll Gold endlich in neuem Glanz erstrahlen und auf die 1.400 Dollar zustreben.In einem Bericht der Bullionbank warnten die Analysten, dass Gold aufgrund steigender Zinsen, die den US-Dollar unterstützen, weiterhin Schwierigkeiten haben wird. Ein stärkerer Dollar drückt die Realzinsen nach oben und die Opportunitätskosten des Goldes nach unten. Die Bank erwartet im nächsten Jahr vier weitere Zinserhebungen der Federal Reserve.© Redaktion GoldSeiten.de