US-Staatsanleihen: Bestände zum Ende Oktober 2018

Diese Woche meldete das US-Finanzministerium die Zahlen für Bestände der US-amerikanischen Staatsanleihen im Oktober 2018. Laut dieser Daten sind, wie schon im Vormonat, China und Japan die beiden größten Gläubiger der USA. Schon seit mehreren Monaten reduzieren sie ihre Bestände an US-amerikanischen Staatsanleihen.Somit verringerte China im zehnten Monat seine Anleihen um 12,5 Mrd. Dollar von 1.151,4 Mrd. Dollar im September dieses Jahres auf 1.138,9 Mrd. Dollar. Bereits seit Mai 2018 reduziert China stetig seine Bestände, bleibt aber immer noch größter Auslandsgläubiger der USA.Auch der zweitgrößte Gläubiger, Japan, reduzierte seine US-Staatsanleihen - zum dritten Monat in Folge - um 9,5 Mrd. Dollar von 1.028,0 Mrd. Dollar im Vormonat auf 1.018,5 Mrd. Dollar Ende Oktober 2018.Auf dem dritten Platz der größten Auslandsgläubiger der USA steht wieder Brasilien. Der südamerikanische Staat ist nun seit mehreren Monaten an dieser Stelle, dicht gefolgt von Irland. Er verringerte jedoch auch erneut seine Bestände von September bis Oktober 2018 um 3,1 Mrd. Dollar auf Anleihen im Wert von 313,9 Mrd. Dollar. Gleiches gilt für Irland (287,3 Mrd. Dollar).Per Ende Oktober 2018 betrug die Gesamtsumme der Auslandsverschuldung der USA somit 6.199,6 Mrd. Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de