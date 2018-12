Brennstoffzellen könnten Nachfrage nach Platin ankurbeln

Anglo American Platinum, eines der weltweit größten Bergbauunternehmen, prognostiziert, dass die Entwicklung chinesischer Brennstoffzellentechnologie die zusätzliche Nachfrage nach Platin steigern wird, berichtet das Nachrichtenportal Hydrogen Fuel News Platin hat sich in den letzten fünf Jahren schrecklich entwickelt und fiel laut Angaben um 40% auf 846,6 Dollar je Unze. Doch die Nachfrage nach dem Metall könnte dank der Brennstoffzellentechnologie der Chinesen in die Höhe schnellen. Denn das Edelmetall ist aktuell am verlässlichsten und effektivsten, wenn es um Katalysatoren geht, die in Brennstoffzellen verwendet werden.China hat sich bis 2030 ein Produktionsziel von 1 Millionen Brennstoffzellenfahrzeugen gesetzt; laut Experten könnte diese Zahl jedoch auf bis zu 2 Millionen steigen. Sollte das Land auch nur die Hälfte der Menge erreichen, die die Experten für möglich halten, dann könnte dies eine Platinnachfrage nach etwa 750.000 Unzen des Metalls bedeuten, so CEO von Anglo Platinum, Christ Griffith.© Redaktion GoldSeiten.de