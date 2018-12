UBS - Ära der "Einzigartigkeit" endet für Dollar

Der Dollar hat sich 2018 nach seiner Schwäche 2017 erholt, doch diese Erholung soll eher kurzlebiger Natur sein, berichtet The Economic Times . Die Stärke des US-Dollar war in diesem Jahr großes Thema für die Währungsmärkte und stellte einen starken Kontrast zu dem dar, was man 2017 beobachten konnte.Doch UBS Group AG erwartet nicht, dass die Renaissance des Dollar bestehen bleiben wird und deutet an, dass die Ära der "Einzigartigkeit" für den Dollar bald vorüber sein wird. "Wir prognostizieren, dass der US-Dollarindex (DXYT) 2019 um etwa 6,5% auf 91 sinken wird", so ein Team aus Strategen der Bank."Rohstoffwährungen sollten sich 2019 besser entwickeln, angeführt durch den Australischen Dollar, der sogar im Verhältnis zu bereits konservativen inländischen Erwartungen einer strafferen Geldpolitik kostengünstig ist", so UBS.© Redaktion GoldSeiten.de