Morgen FED-Sitzung: Trump attackiert!

Morgen findet die letzte FED-Sitzung für 2018 statt. Der Markt preist aktuell einen Zinsschritt von 0,25% nach oben ein, aber auch nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 68%. Das soll es dann aber auch für die nächsten 12 Monate gewesen sein!Noch vor gut zwei Monaten hat die FED vier weitere Zinsschritte für 2019 vorgesehen, doch dann hat sich der Wind gedreht. Aktuell sieht die Mehrheit der Marktteilnehmer den Leitzins per Ende 2019 bei 2,25-2,50%, was das Niveau nach einem Zinsschritt von morgen wäre!Die Augen und Ohren der Finanzwelt warten auf die morgige FED-Sitzung. Kommt die seit vielen Monaten erwartete Zinserhöhung überhaupt und wie sieht der Ausblick der FED aus?US-Präsident Trump poltert seit Monaten gegen die eigene Zentralbank und hat gestern nochmals einen oben drauf gesetzt. Wie zu erwarten, wieder über sein Twitter-Konto:Er prangert den sehr starken US-Dollar an, sieht keinen Inflationsdruck und die Probleme, die hierdurch weltweit entstehen. Die geplante Zinserhöhung der FED kann Trump nicht verstehen. Die Reaktionen waren wieder heftig.Die Aktienmärkte in den USA gingen in die Knie. Der DOW verlor über 2% und die gleitenden Durchschnitte arbeiten auf ein Todeskreuz (Death-Cross) hin:Der US-Dollar ging schwächer und ebenso gaben die Renditen gestern nach.Renditen 10-Jahre Laufzeit:Des einen Freud, des anderen Leid.Gold profitierte von diesen Entwicklungen und konnte sich schön nach oben arbeiten.