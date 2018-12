Pan American Silver - Abwärtsmove beendet?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Wie unlängst bei einigen Minen auffällig, so hat sich auch die kanadische Silbermine Pan American Silver aus ihrer zuletzt sehr düsteren Lage etwas befreit. Zwar ist hierbei längst noch nicht Aller Tage Abend und doch sollte man den Ausklang des bald endenden Jahres durchaus verfolgen. Vielleicht ergibt sich ja dadurch auch ein besseres Handelsjahr in 2019. Widmen wir uns den charttechnische Fakten im Nachgang.Mit der bisherigen Performance von 11,55% im Dezember erwecken die Bullen den Drang nach mehr. Allerdings bedarf es hier natürlich noch wesentlich mehr in Sachen Performance und so stellt sich die aktuelle Situation bzw. das aktuell erreichte Kursniveau sehr interessant dar. Wichtig für alle Bullen ist nunmehr, dass es keine Umkehr gibt.Sollte sich nämlich das gegenwärtig erreichte Level als zu zäh für die Bullen erweisen, könnte mit Abweisung in der aktuell erreichten Widerstandszone von 14,00 bis 14,30 USD durchaus die Gefahr eines erneuten Rücklaufs drohen. Wichtig ist daher, dass die jüngsten Zugewinne ihre Fortsetzung finden. Ein Ausbruch bzw. eine Etablierung über 14,30 USD ist daher essentiell, um weiteres Aufwärtspotential zu entfalten.In der Konsequenz könnten Kurssteigerungen bis 15,50 USD und darüber hinaus bis zu den Kursmarken von 16,00 bzw. 17,00 USD je Anteilsschein folgen. Demgegenüber sollte ein Abweisung oder vielmehr auftretende Kursschwäche genau beobachtet werden. Sinken die Notierungen nämlich unter die runde Marke von 14,00 USD zurück, könnte sich ein Impuls gen Süden bis zur Zone von 12,50 bis 13,00 USD eröffnen.Der absolute Worst-Case dürfte hierbei mit einer nachhaltigen Unterschreitung der Marke von 12,50 USD auf die Agenda rücken. In diesem Fall wären weitere Verluste von mindestens 2,00 USD je Aktie einzukalkulieren. Dementsprechend müsste man Verluste bis zur Zone von 10,00 bis 10,50 USD berücksichtigen.Aufgrund der bisherigen Performance muss durchaus eine Konsolidierung eingeplant werden. Allerdings es unter technischen Gesichtspunkten wesentlich vorteilhafter wäre, wenn die Marke von 14,30 USD nachhaltig überwunden werden kann. In der Folge eröffnen sich Zugewinne bis 15,50 USD und dem folgend bis 16,00 bzw. 17,00 USD.Sollte sich die laufende Erholungsbewegung am aktuell erreichten Widerstandsbereich von 14,00 bis 14,30 USD erschöpfen, könnte sich mit Blick auf die kommenden Tage und Wochen durchaus eine neuerliche Schwächephase anschließen. Bereits Kurse unter 14,00 USD dürften hier weitere Verluste bis 12,50 USD initiieren, bevor darunter ein Rückgang bis zur Zone von 10,00 bis 10,50 USD denkbar werden dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.