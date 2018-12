"Friedfertige Erhöhung" der Zinsen könnte Gold und Silber unterstützen

Eine sogenannte "friedfertige Erhöhung" der Zinsen durch den Offenmarktausschuss der Fed am Mittwoch würde den Edelmetallen 2019 zum Vorteil gereichen, so TD Securities. Eine "friedfertige Erhöhung" erfolgt, wenn die Zentralbank zwar die Zinsen erhöht, jedoch darauf hindeutet, dass zukünftige Zinsbewegungen begrenzt sein werden, berichtet Scrap Register Es wird bisher erwartet, dass die Fed die Zinsen erneut um 25 Basispunkte erhöhen wird, trotz scharfer Kritik seitens des Weißen Hauses. "Gerüchte, dass die Fed nachgeben könnte, sorgen dafür, dass der Goldpreis zum Treffen hin solide bleibt, auch wenn wir diesen keinen Glauben schenken", so TDS."Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Handlungen während des nächsten Treffens von der Ausdrucksweise abhängen werden. Nichtsdestotrotz würde etwaiges Anzeichen für eine derartige Zinserhöhung den Komplex langsam davon überzeugen, dass sich die Fed im nächsten Jahr keiner restriktiven Politik zuwenden wird. Wir erwarten dass die Preise dann deutlich höher steigen werden", erklärte TDS.© Redaktion GoldSeiten.de