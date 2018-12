Rockstone Research: Belmont startet Bohrung beim Kibby Basin Nevada Lithiumprojekt

Heute verkündete Belmont Resources Inc. (TSX.V: BEA; Frankfurt: L3L1; WKN: A1JNZE), dass die Bohrungen beim Kibby Basin Lithiumprojekt mit MGX Minerals Inc. (CSE: XMG; Frankfurt: 1MG; WKN:A12E3P) begonnen haben.Das Unternehmen berichtete darüberhinaus, dass Jared Lazerson, CEO von MGX Minerals (aktuell 25% Anteil am Kibby Basin Projekt) und der Finanzier Karim Rayani in den Aufsichtsrat von Belmont berufen wurden.Die vorherige Bohrung (KB-3) konnte Lithium mit bis zu 580 ppm in Tonschichten zwischen 366-518 m Tiefe nachweisen, sowie moderate Lithium-Mineralisierung mit bis zu 100 ppm in geringer Tiefe bis 91 m.Diesmal wird an einer anderen Stelle im Kibby Becken gebohrt. Die bereits laufende Bohrung (KB-4) soll anfangs auf rund 300 m Tiefe abgeteuft werden, was in etwa eine Woche dauern sollte.Deutsch (Webversion):http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5322-Belmont-startet-Bohrung-beim-Kibby-Basin-Nevada-Lithiumprojekt-mit-MGX-Minerals-und-verstaerkt-den-Aufsichtsrat-mit-neuen-SchluesselpersonenDeutsch (PDF):http://rockstone-research.com/images/PDF/Belmont20de.pdfEnglisch (Webversion):http://rockstone-research.com/index.php/en/research-reports/5323-Belmont-Re-Starts-Drilling-at-Kibby-Basin-Nevada-Lithium-Brine-Project-with-MGX-Minerals;-Adds-Two-New-Key-Members-to-the-Board-of-Directorshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45504/IRW20.002.pngLink zum aktualisierten Chart (15 min. verzögert): http://schrts.co/o1BKLgWie am Chart ersichtlich, konnte der Aktienkurs Anfang des Jahres erfolgreich aus der rot-grünen Dreiecksformation ausbrechen, nachdem die Dreiecksspitze (am gelben Pfeil) erreicht wurde, woraufhin typischerweise die Auflösungsbewegung aus dem Dreieck beginnt:Ein sog. Thrust nach oben, der per Definition zum Ziel hat, das Hoch des Dreiecks ($0,12 CAD) in eine neue Unterstützung umzuwandeln, damit alsdann ein neuer und nachhaltiger Aufwärtstrend beginnen kann. Nach einem anfänglichen Ausbruch (sog. "Breakout") folgte ein klassischer Rücksetzer (sog. "Pullback"), der mehrfach bereits eine starke Unterstützungszone bei $0,04 bestätigte, sodass der Thrust nach oben jederzeit beginnen kann.Der ebenfalls eingezeichnete Kursverlauf vom Global X Lithium ETF (LIT) an der NYSE verdeutlicht, dass nach dem starken Anstieg Anfang 2016 bis Ende 2017 eine Konsolidierung innerhalb dem roten Dreieck begann und dass der Kurs mittlerweile die grünen Unterstützungen erreicht hat, sodass ähnlich wie 2016 mit dem Beginn eines neuen Aufwärtstrends gerechnet werden kann.Im Vergleich zum HUI-Minenindex wird deutlich, dass sich der Kurs von Belmont bereits in einem Thrust nach oben befindet und dass der anschliessende Rücksetzer auf die rot-gestrichelte Unterstützung einen Boden markiert, von dem ein starker Wiederanstieg antizipiert wird bzw. eine Outperformance gegenüber Goldminenaktien.Belmont in Deutschland (Frankfurt):https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45504/IRW20.003.pngStephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)Rockstone Research8260 Stein am Rhein, SchweizTel.: +41-44-5862323Email: info@rockstone-research.comWeb: www.rockstone-research.comBitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Belmont Resources Inc. MGX Minerals Inc. und Zimtu Capital Corp. , und wurde von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen, Veröffentlichung und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Belmont Resources Inc. und MGX Minerals Inc. besitzt.