Scotiabank - Ausblick für 2019; bullisch gegenüber Gold

In einem Interview mit Larysa Harapyn von der Financial Post , spricht Rory Johnston von der Scotiabank über die Entwicklung der Basismetalle im nächsten Jahr. Auf fundamentaler Basis, so Johnston, werden alle Metalle 2019 steigen.Kupfer solle beispielsweise auf bis zu 3 Dollar je Pfund steigen. Auf fundamentaler Basis sei die Nachfrage stabil, während das Angebot aussieht, als würde es sich unterdurchschnittlich entwickeln. All das würde auf eine positive Aufwärtsbewegung des Metalls hindeuten. Im Frühjahr 2020 solle Kupfer dann durch Nachfrage verschiedener Branchen, wie der Automobilbranche, etc., unterstützt werden.Vom aktuellen Goldpreisniveau aus sei Johnston bullisch gegenüber Gold. Man erwarte eine Preissteigerung auf etwa 1.300 Dollar je Unze. Scotiabank ist der Ansicht, dass die Renditen der Staatsanleihen wieder steigen werden und der US-Dollar an Stärke verlieren wird, während der Markt neue Zinserhöhungen einpreist.So würden steigende Anleiherendite negativ für Gold ausfallen, während der schwächere Dollar vorteilhaft für das gelbe Edelmetall sein wird.© Redaktion GoldSeiten.de