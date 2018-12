Eldorado Gold mit einem Trauerspiel

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. konnte am gestrigen Handelstag auch mal wieder eine positive Performance verzeichnen. Allerdings das Gesamtbild unverändert düster daherkommt und so fehlt bislang hier noch immer jede Spur einer nachhaltigen Umkehr. Anhand des großen Chartbildes wäre hier erst eine Entspannung über dem Level von 1,20 USD angesagt. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Mehr dazu im Fazit.Entgegen zahlreicher Stabilisierungstendenzen bei anderen Minengesellschaften verbleibt diese Aktie deutlich dahinter zurück. Obgleich im bisherigen Handelsmonat wenigstens einmal eine satte Performance von rund 15% zu Buch schlägt, verbleibt eben ein bitterer Nachgeschmack aufgrund der vorangegangenen Verluste.Kurzfristig jedenfalls könnte sich die laufende Erholung allerdings weiter fortsetzen, sodass durchaus Kurssteigerungen bis hin zum nunmehrigen Widerstand bei 0,82 USD einkalkuliert werden können. Im Bereich dieses Kurslevels entscheidet sich dann der weitere Verlauf.Eine Rückkehr über 0,82 USD, inklusive entsprechender Stabilisierung, könnte darüber hinaus für weitere Zugewinne bis zur Widerstandszone des großen Chartbildes zwischen 1,10 und 1,20 USD sprechen. Doch noch sind wir bzw. ist vielmehr die Aktie weit davon entfernt.Somit wäre im umgekehrten Fall einer wieder aufkommenden Kursschwäche, mit einem weiteren Verfall bis unter die Marke von 0,50 USD zu rechnen. In diesem Fall müsste man dann mit gestaffelten Verlusten bis 0,40 bzw. 0,30 USD je Anteilsschein kalkulieren.Der Anfang einer Erholungsbewegung ist definitiv gemacht. Sofern der Boden zwischen 0,55 und 0,60 USD nicht nochmals unterschritten wird, könnte es im Zuge weiterer Kaufaktivitäten zu einem Anstieg bis 0,82 USD kommen. Oberhalb dessen würde sich sogar weiterer Spielraum bis zum Widerstandsbereich von 1,10 bis 1,20 USD darstellen.Unterhalb von 0,55 USD sollte man mit einer prozyklischen Fortsetzung der Kursschwäche rechnen. Bei Kurse unter 0,50 USD dürften dabei dann gestaffelte Kursziele bei 0,40 bzw. 0,30 USD auf die Agenda rücken.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.