Resultats de L'assemblee Annuelle des Actionnaires et Octroi D'options D'achat D'actions

Rouyn-Noranda, Quebec, Canada / TheNewswire / 19 decembre 2018 - Mines Abcourt inc. (<< Abcourt >> ou la << Societe >>) (TSX CROISSANCE : ABI) est heureuse d'annoncer les resultats de son assemblee annuelle des actionnaires qui s'est tenue le 14 decembre 2018. Les actionnaires ont majoritairement approuve la nomination de Dallaire & Lapointe inc., comptables professionnels agrees de Rouyn-Noranda, a titre d'auditeurs de la Societe et ont, a des pourcentages variant de 97 % a 99 % des actions votees, approuve l'election de chacun des administrateurs suivants : Renaud Hinse, Daniel Adam, Jean-Guy Courtois, Normand Hinse, Francois Mestrallet et Nicole Veilleux.

La Societe est particulierement heureuse d'accueillir les nouveaux administrateurs Daniel Adam et Nicole Veilleux. Mme Veilleux detient le titre de comptable professionnel agree et cumule plus de 30 ans d'experience dans le domaine financier, incluant son experience de verificatrice chez KPMG S.E.N.C.R.L. et celui d'analyste financiere pour les Industries Norbord inc. et le Fonds regional de solidarite de l'Abitibi-Temiscamingue. Sur une periode d'une vingtaine d'annees, Mme Veilleux a successivement occupe les postes de controleur, directrice des finances, chef des finances et vice-presidente finances de Mines Richmont inc., jusqu'a son acquisition par Alamos Gold Inc. en novembre 2017. Monsieur Adam detient quant a lui une maitrise en geologie et un doctorat en geologie de l'Universite de Lorraine, France et est membre de l'Ordre des geologues du Quebec et de l'Association professionnelle des geoscientiques de l'Ontario. M. Adam a occupe le poste de directeur de l'exploration puis vice-president, Exploration pour Mines Richmont inc, jusqu'a son acquisition par Alamos Gold Inc. en novembre 2017. Auparavant, il a travaille pour BHP Billiton, projet Les Mines Selbaie, pendant une vingtaine d'annees, entre autres comme geologue de projet, geologue de production, surintendant des operations et coordonnateur en environnement. L'election de ces deux personnes hautement qualifiees au conseil d'administration de Mines Abcourt inc. aidera cette derniere a realiser ses objectifs de croissance et de rentabilite.

Lors de la reunion du conseil d'administration qui a suivi l'assemblee des actionnaires, le conseil a nomme Renaud Hinse comme chef de la direction de la Societe, Christine Lefebvre, CPA, comme chef des finances et Julie Godard, Avocate, comme secretaire corporative. De plus, les administrateurs suivants ont ete nommes comme membres du comite d'audit de la Societe : Nicole Veilleux (presidente), Normand Hinse et Francois Mestrallet alors que Renaud Hinse, Normand Hinse et Daniel Adam ont ete nommes membres du comite sur la sante et securite, les ressources humaines et l'environnement.

Le conseil d'administration de la Societe a convenu d'octroyer, en date du 18 decembre 2018, des options d'achat d'actions en faveur des nouveaux administrateurs de la Societe pour un nombre total de 800 000 options, permettant l'acquisition d'un nombre total de 800 000 actions ordinaires du capital-actions de la Societe, au prix d'exercice de 0,07 $ l'action, pendant une periode maximale de 5 ans. Ces options ont ete allouees dans le cadre du regime d'options d'achat d'actions de la Societe.

A PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est un producteur d'or et une societe canadienne d'exploration avec des proprietes strategiquement situees dans le nord-ouest du Quebec, au Canada. La propriete Elder contient des ressources en or (2018) et a fait l'objet d'une etude PEA positive en 2012. Abcourt se concentre presentement sur l'exploitation de la mine Elder.

La propriete Abcourt-Barvue a des ressources en argent et en zinc (2014). Une etude de faisabilite a ete completee par Roche et Genivar en 2007 et une mise a jour est en cours.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Geant Dormant, qui se trouve a mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Quebec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Quebec. La mine Geant Dormant possede une usine pouvant traiter 700 a 750 tonnes par jour. Une evaluation des ressources minerales, selon le reglement NI 43-101, a ete deposee sur Sedar dernierement.

