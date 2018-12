Credit Suisse erwartet steigenden Goldpreis 2019

Credit Suisse, schweizer Finanzunternehmen, erwartet 2019 einen steigenden Goldpreis und prognostiziert einen durchschnittliche 1.275 Dollar je Unze im nächsten Jahr und für 2020 1.300 Dollar je Unze, so berichtet Kitco News Unterstützende Faktoren seien unter anderem eine Spitze des US-Dollars und darauffolgende Trendumkehr sowie rückläufige Anleiherenditen und Turbulenzen am Aktienmarkt. Fördernd sollen sich auch die anhaltenden Goldkäufe der Zentralbanken auswirken, so Credit Suisse. Und wenn der Goldpreis steigt, so Analysten des Unternehmens, dann würden die Aktien der Bergbauunternehmen bald folgen."Unsere Prognose gegenüber Gold im Jahr 2019 bleibt aufgrund einer Vielzahl von fundamentalen und technischen Faktoren bullisch...", so das Unternehmen. "Ein übergreifender Faktor, der den Goldpreis unterstützt, ist die anhaltende risikoaverse Stimmung der Investoren, die zunehmend von Gold als einen relativ sicheren Hafen inmitten von Aktienmarktvolatilität angezogen werden. Sollten die Märkte 2019 turbulent bleiben, dann sollte Gold seine Erholung ausdehnen."© Redaktion GoldSeiten.de