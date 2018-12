Platin: Unterstützung in Gefahr

Anfang November endete eine kurzfristige Erholung bei Platin an der Widerstandsmarke bei 868 USD und der Wert setzte seinen übergeordneten Abwärtstrend fort. Im Dezember wurde die wichtige Unterstützung bei 806 USD unterschritten und daraufhin die Haltemarke bei 775 USD angesteuert. Dort prallte der Wert zunächst nach oben ab, scheiterte jedoch an der 806 USD-Marke. In dieser Woche fällt Platin wieder auf die 775 USD-Marke zurück.Grundsätzlich hätten die Bullen jetzt die Chance, bei 775 USD einen Doppelboden auszubilden und anschließend zu einer deutlichen Erholung bis 806 USD anzusetzen. Sollte die Unterstützung bei 775 USD dagegen unterschritten werden, dürfte der Abwärtstrend zunächst bis 751 USD führen. Abgaben unter der Jahrestief würden für weitere Verluste bis 730 USD sprechen.Derzeit hätte ohnehin erst ein Anstieg über 806 USD einen bullischen Befreiungsschlag zur Folge. In diesem Fall könnte Platin erneut bis 845 USD steigen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG