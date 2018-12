Schweizer Edelmetallimporte und -exporte im November 2018

Die Eidgenössische Zollverwaltung ( EZV ) der Schweiz gab heute die Zahlen für den Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen im November 2018 bekannt. Ein erneuter Rückgang des Handelsvolumens im Import der Edelmetalle im Vergleich zum Oktober wurde verzeichnet. So hatte die Schweiz im November Importe von insgesamt 168,7 t Gold, Silber und Münzen im Wert von 3,2 Mrd. Franken, wohingegen es im Oktober noch 243,3 t waren. Bei den Ausfuhren verbuchte die Schweiz im elften Monat 362,1 t der Edelmetalle (Wert: 5,1 Mrd. Franken), ein leichter Anstieg von 209,8 t im Vormonat.Die Zahlen zu den Goldausfuhren im elften Monat belaufen sich auf einen Umfang von 126,77 t Gold mit einem Wert von 4,98 Mrd. Franken. Indien erhielt mit rund 33,21 t Gold die größten Lieferungen aus der Schweiz, fast dreimal so viel wie im Oktober (11,3 t Gold). Ein fast gleiches Handelsvolumen von 33,2 t Gold lieferte die Schweiz nach Hongkong, die Nettoexportmenge war somit fast sechsmal so hoch wie noch im Vormonat (5,8 t Gold). An dritter Stelle der Goldabnehmer lag China mit 20,6 t Gold, ein leichter Exportrückgang im Vergleich zum Oktober (28,5 t Gold).Laut den Angaben betrugen die reinen Goldimporte des Landes insgesamt 144,5 t Gold im Wert von 3,19 Mrd. Franken. Damit verringerte sich das Importhandelsvolumen zum Vormonat um 61,1 t Gold. Die Hauptbezugsquellen kamen im November aus Südamerika. Die größten Importzahlen verzeichnete die Schweiz in Höhe von 36,79 t Gold mit Argentinien, fast doppelt so viel wie noch im Oktober (18,66 t Gold). Die zweitgrößten Einfuhrmengen kamen im November mit 13,1 t Gold aus Peru, ein leichter Rückgang der Nettoimportmenge im Oktober (13,3 t Gold). Auf dem dritten Platz war Chile mit 12 t.Beim Silberhandel meldete die Schweizerische Eidgenossenschaft im November 2018 einen Anstieg sowohl im Import als auch im Export.Die gesamte Einfuhrmenge von Silber betrug gemäß den Angaben 17,1 t (Wert: 11,07 Mrd. Franken). Fast ein Drittel dieses Silbers (6,2 t) wurde aus Marokko importiert, weitere 5,9 t Silber aus Argentinien und Deutschland lieferte 1,3 t Silber in die Schweiz.Demgegenüber lagen die Ausfuhren bei 229,7 t Silber (Wert: 107,5 Mrd. Franken). Der größte Abnehmer war wieder Deutschland mit einer Nettomenge von 131,652 kg Silber, mehr als doppelt so viel wie noch im Vormonat (51,6 t). Als zweitgrößter Abnehmer wird Indien mit 40 t Silber aufgeführt. An dritter Stelle steht im November 2018 das Vereinigte Königreich mit Lieferungen in Höhe von 20,08 t Silber.© Redaktion GoldSeiten.de