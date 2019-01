NY Federal Reserve: Wächter des Goldes

Vor kurzem veröffentlichte die New Yorker Federal Reserve einen Bericht über die Geschichte des Goldes unter dem Namen "The Key to the Gold Vault". In diesem wird unter anderem der Goldtresor der NY Fed erwähnt.Das dortige Gold wird laut Angaben in einem eher ungewöhnlichen Tresor gelagert. Dieser befindet sich auf Manhattan Island. Dessen Boden sei eines der wenigen Fundamente, das für das Gewicht des Tresors, dessen Tür und des gelagerten Goldes geeignet sei. Er befindet sich etwa 24,4 Meter unter Straßenebene und 15,24 Meter unter dem Meeresspiegel.Im Frühjahr 2008 befanden sich etwa 216 Millionen Unzen Gold im Tresor der Fed, die damals zu einem von der US-Regierung festgelegten Preis von 42,2222 Dollar je Unze 9,1 Milliarden Dollar wert waren; oder 194 Milliarden Dollar zu einem Marktpreis von 900 Dollar je Unze. Die dortigen Unzen machten zu diesem Zeitpunkt 22% der weltweiten monetären Goldreserven aus.Den vollständigen Bericht der New Yorker Fed finden Sie hier in PDF-Format und in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de