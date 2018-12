Capital Economics: Goldbullenmarkt 2019, 2020

Gold stehe ein Bullenmarkt bevor, nun da es diesen Dezember eine solide Erholung hinlegte, schreibt Kitco News . Capital Economics erwarte zum Ende des nächsten Jahres einen Goldpreis von 1.300 Dollar je Unze, gefolgt von 1.400 Dollar je Unze zum Ende 2020, so schreibt das Unternehmen in seiner Prognose für 2019."Das letzte Quartal markiert eine Kehrtwende für den Goldpreis und ist ein Zeichen dafür, was noch bevorsteht. Demnach erwarten wir, dass der Goldpreis im nächsten Jahr höher steigen wird - wenn auch nur 50 Dollar je Unze angesichts der kürzlichen Rally", so Volkswirtschaftler von Capital Economics.Die optimistische Prognose basiert auf rückkehrendem Investorinteresse an der Goldbranche, während sich der straffere Kurs der Federal Reserve seinem Ende zuneigt. "Zum Mitte des nächsten Jahres erwarten wir ein Ende der strafferen Fed-Politik. Tatsächlich stellte der dramatische Rückgang der Markterwartungen an eine straffere Geldpolitik in den letzten sechs Wochen einen Schlüsselfaktor für die Erholung des Goldpreises dar", hieß es in einem Bericht des Unternehmens.© Redaktion GoldSeiten.de