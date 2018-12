Sovereign Metals Ltd.: Eine gewaltige Chance?

Wollen wir einmal auflisten, was Sovereign Metals in 2018 gemacht und erreicht hat:• 17.01.2018: High-Grade Bohrergebnisse• 20.02.2018: Weiter hochgradige Bohrergebnisse• 19.03.2018: Grafit-Funde außerhalb der bekannten Zonen• 03.04.2018: Weitere Grafit-Funde• 12.06.2018: Neue Ressourcen-Kalkulation• 19.07.2018: Herstellung eines 99,9995% Grafits für die Batterieindustrie• 14.08.2018: Entdeckung von Mineralsanden auf dem Gebiet• 28.08.2018: Grobprobenabbau auf dem Projekt• 07.11.2018: Veröffentlichung einer sehr starken PFSWenn man das alles so ansieht, dann müsste man eigentlich denken, dass die Aktie nur nach oben gegangen ist, doch das Gegenteil war der Fall.Sämtliche gute Nachrichten konnten den Kurs nicht beflügeln und ungeduldige Anleger haben die Liquidität nach den News zum Verkauf genutzt.So entstehen die gewaltigen Chancen in unserem Sektor. Während sich das Unternehmen fundamental extrem verbessert hat, kann man die Aktien der Firma aufgrund des schlechten Marktumfeldes deutlich günstiger einkaufen.Sovereign hat in 2018 alle gesteckten Ziele erreicht und die PFS hat bewiesen, dass das Malingunde Projekt eines der weltweit profitabelsten Grafit-Projekte sein wird, was die Margen betrifft.Derartige Projekte gehen immer in Produktion oder werden zuvor von einem Mitbewerber weggeschnappt.In 2019 wird die finale Machbarkeitsstudie kommen und vermutlich auch ein Abnahmevertrag mit einer internationalen Top-Firma. Dann wird Sovereign die Produktionsentscheidung treffen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.