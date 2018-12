Russische Währungsreserven in der 50. Kalenderwoche 2018

Kürzlich gab die Zentralbank der Russischen Föderation den aktuellen Wert ihrer Gold- und Devisenreserven in US-Dollar bekannt. Aus dieser Angabe geht hervor, dass in der 50. Kalenderwoche eine Zunahme verzeichnet wurde.Per 14. Dezember 2018 bezifferten sich die internationalen Währungsreserven somit auf 464,9 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zum 7. Dezember stiegen diese damit um 1,3 Mrd. US-Dollar. In der 49. Kalenderwoche belief sich der Wert der Währungsreserven auf 463,6 Mrd. US-Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de