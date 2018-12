ISO Energy Ltd.: Überbezug wurde genutzt - gut finanziert

ISO Energy hat gestern wie geplant den Abschluss des Bought-Deals veröffentlicht ( Link ). Die unterzeichnenden Broker haben den Überbezug genutzt und statt der anvisierten 4,5 Millionen CAD sind dem Unternehmen nun 5,5 Millionen CAD zugeflossen.Großaktionär Nexgen hat auch wieder zugegriffen. Nexgen hat in der Platzierung 3,94 Millionen Aktien gekauft und hält nun 55% aller Aktien von ISO Energy. Der prozentuale Anteil hat sich leicht um 3% reduziert:Eine gute Kapitalspritze für ISO Energy und das im Januar anstehende Bohrprogramm auf den Uran-Projekten in Kanada. Dass die Broker den Überbezug genutzt haben, spricht für eine gute Nachfrage nach den neuen Aktien.ISO ist nun bestens finanziert und bleibt für mich eine der spannesten Explorationsaktien im Uran-Sektor. Die meisten Aktien liegen bei Nexgen Cameco und wenigen anderen größeren Aktionären. Wenn ISO bei den Bohrungen trifft, sollte der Hebel entsprechend hoch sein!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.