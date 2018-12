Chalice Gold Mines Ltd.: Haben Sie das Geld bekommen??

Nun habe ich schon von mehreren Lesern gehört, die das Geld aus der Ausschüttung von Chalice Gold Mines nicht bekommen haben.Mich würde interessieren, ob es noch weitere Leser gibt, deren Bank das Geld nicht gutgeschrieben hat.Das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, doch wenn ich mir teilweise die Begründungen der Banken ansehe, dann finde ich das eine Frechheit.Es ist egal, ob Sie 5.000 Aktien oder 50.000 Aktien im Depot haben, die Ausschüttung von 0,04 AUD je Aktie steht Ihnen zu, wenn Sie die Aktie zum Stichtag im Depot hatten.Ich habe gestern mit dem Unternehmen Kontakt aufgenommen und Chalice Gold hat das Geld an Comutershare bezahlt und Computershare hat es dann auf die Nominees übertragen. Diese haben es dann auf die registrierten Aktionäre bzw. verwaltenden Banken übertragen.Das ist die Pflicht der Bank und es kann nicht sein, dass hier Geld in irgendwelchen Kanälen verschwindet.Ich habe am Freitag noch eine E-Mail an die Kontaktperson von Computershare gesendet und ich rate Ihnen dringend, die Bank hier in die Pflicht zu nehmen. Sollte ich noch weitere Infos erhalten, melde ich mich bei Ihnen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.