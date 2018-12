Defla XXXL-FED entrückt, einmal zuviel

Die EZB erwartet negatives Wachstum der Wirtschaft der EUR-Zone für 2019 und strafft dennoch die Geldmengenkurve. Der Ankauf von Staatsanleihen wird eingestellt. Mit einem massiven Kursrutsch zumindest der Summe der EUR-Zonen Staatsanleihen und entsprechenden Konsequenzen ist zu rechnen ab Januar. Die aktuellen Kurse sind weit überhöht, insb. im Vergleich zu US-Staatsanleihen.Das war letzte Woche.Nun sind die Zinsen im USD nochmals um 0,25% gestiegen und FED Vorsitzender Powell versprach noch 2019 nachzulegen, gleich 2 Mal, bekundete zudem, der FED seien Märkte ziemlich egal und auch ihr Anleihenverkaufsprogramm problemlos. Der Anbeter der Deflation legte ein eiskaltes und demaskiertes Glaubensbekenntnis ab.Und nun eben ein Mal zu viel, sagen die Finanzströme:2,5% Zinsen auf USD im Kurzfristbereich dazu Geldmengenverknappung durch Anleihenverkäufe der Zentralbank der USA versus 0% Zinsen in Japan und die höchste Staatsverschuldung aller Top 5 Industriestaaten in Japan und was machen die Finanzströme: Sie rennen in den JPY.Und schon wieder ist die herrschende Lehre des Monetarismus gescheitert, es ist kein Deutsches Patent von Schröder und Schäuble, deren Kranksparen den EUR versenkte, es ist die falsche Theorie und Theorie hat keine Nationalität, wenn es die USA und Herr Powell machen, scheitert es genauso.Niemand will dort investiert sein, wo der Einsparungsrasenmäher ihm den Kopf wegschneidet. Geld ist weder ein Asset, noch ein Investitionsziel, deshalb rennen die Geldströme aus "konservativer" gemachtem Geld weg und nicht hin, denn sie rennen dort hin, wo Assets und Wirtschaft wachsen und gefördert werden und nicht dorthin, wo sie abgewürgt werden.Zu den Gänsefüßchen hier oben ("konservativer")Die Entwicklung des Wertes der privaten Produktionsmittel: (Aus aktueller Inflation an "Ende der FAANG" Stocks-Theorien, der völlig FAANG-Stock freie Schweizer Aktienindex SMI)(Aus aktueller Inflation an "Ende der FAANG" Stocks- Theorien, der völlig FAANG- Stock freie Deutsche Aktienindex DAX)